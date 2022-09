Heure par heure

En direct : l'Ukraine poursuit sa contre-offensive, affirme avoir repris 2000 km2 depuis septembre

Un militaire ukrainien hisse le drapeau ukrainien à Balakliia, en Ukraine, le 10 septembre 2022.

L’armée ukrainienne affirme avoir repris 2000 km2 de territoire aux forces russes depuis septembre. Cette annonce intervient au lendemain d’une importante percée militaire marquée par la reconquête de plusieurs localités dans l’Est. Kiev a annoncé la mise à l'arrêt du sixième et dernier réacteur en fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporrijia, la plus grande d'Europe et occupée par les forces russes. Suivez les dernières informations en direct.