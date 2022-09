En direct : Charles III reçoit les condoléances des présidents des deux chambres du Parlement

Heure par heure

Le roi Charles III se rend au Parlement britannique, lundi matin, pour y recevoir les condoléances des présidents des deux chambres, avant de s'envoler pour Edimbourg pour accompagner le cercueil d'Elizabeth II vers la cathédrale Saint-Gilles. Suivez les derniers événements liés au décès d'Elizabeth II heure par heure.

11 h 20 : Charles III est arrivé au Parlement

Charles III est arrivé au Parlement à Londres accompagné de son épouse, la reine consort Camilla, pour y recevoir les condoléances des présidents des deux chambres.

10 h 42 : le prince Harry rend hommage à Elizabeth II, sa "boussole"

Le prince Harry a rendu hommage, lundi 12 septembre, à sa défunte grand-mère Elizabeth II, qu'il a qualifiée de "boussole", remerciant sa "mamie" pour son sens du devoir et son "sourire contagieux".

"En célébrant la vie de ma grand-mère, Sa Majesté la Reine, et en déplorant sa perte, nous nous rappelons tous de la boussole qui a guidé tant de monde par son engagement envers le service et le devoir", a déclaré le prince de 37 ans dans un communiqué, ajoutant "honorer" son père Charles III "dans son nouveau rôle" de roi.

10 h 30 : Charles III au Parlement avant de s'envoler pour Edimbourg

Charles III doit se rendre au Parlement à Londres à 11 h (heure française, 9 h GMT) accompagné de son épouse, la reine consort Camilla, pour y recevoir les condoléances des présidents des deux chambres.

Ils s'envoleront ensuite pour Edimbourg, au palais d'Holyroodhouse, la résidence royale officielle en Écosse, où la dépouille de la reine a passé la nuit, veillée par la Compagnie royale des Archers, unité d'apparat qui sert de garde du corps au souverain.

Le personnel du palais, où la reine venait passer chaque début d'été et où se tenait notamment une garden party avec quelque 8 000 invités, pourra ainsi rendre un dernier hommage à la reine, de la même façon que les employés du château de Balmoral, où elle a rendu son dernier souffle jeudi, ont pu le faire.

Le cercueil quittera le palais de pierre en début d'après-midi, à 15 h 35 (heure française, 13 h 35 GMT) pour rejoindre la cathédrale Saint-Gilles. La foule devrait voir le roi et la reine consort puisque ces derniers marcheront tous deux derrière le corbillard, tandis que les autres membres de la famille royale suivront en voiture, pendant la procession d'une demi-heure sur un peu plus d'un kilomètre. Lors de la cérémonie religieuse qui suivra, la couronne d'Écosse, en or massif, sera déposée sur le cercueil.

10 h 06 : en deuil de leur reine, les Britanniques vont pouvoir se recueillir devant son cercueil

Les Britanniques vont enfin pouvoir s'approcher de leur si populaire reine : après avoir rallié Edimbourg, le cercueil d'Elizabeth II va être exposé au public après une procession menée par Charles III, lançant une semaine d'adieux jusqu'à ses funérailles nationales.

Ils seront sans doute nombreux à se presser à la cathédrale Saint-Gilles pour tenter de rendre hommage au plus près à leur souveraine décédée jeudi, au vu du nombre de personnes qui se sont rassemblées la veille le long du parcours du cortège funéraire pour applaudir, pleurer ou lancer une fleur sur son passage.

Dans la capitale écossaise, des dizaines de milliers de personnes ont accueilli dimanche après-midi le corbillard sous les cris de "Soyez bénie", signe de la ferveur du peuple britannique pour celle qui a régné pendant plus de 70 ans avant de s'éteindre à l'âge de 96 ans, deux jours après avoir intronisé son 15e chef de gouvernement.

Avec AFP et Reuters

