Le cercueil de la reine Elizabeth II est arrivé à Londres

Cinq jours après son décès en Ecosse, la dépouille de la reine Elizabeth II a atterri à Londres mardi soir, accompagnée à bord d'un avion de la Royal Air Force par sa fille la princesse Anne.

Publicité Lire la suite

Le cercueil de la défunte reine Elizabeth II est arrivé à Londres, mardi 13 septembre, après avoir quitté la cathédrale d'Édimbourg, sous les regards émus d'une foule réunie pour faire ses adieux à la souveraine décédée jeudi à 96 ans.

La dépouille, escortée par la princesse Anne, était embarquée à bord d'un avion royal. Il doit être transféré à bord d'un corbillard à Buckingham palace, où il sera accueilli par son fils Charles III et des membres de la famille royale.

Il va y recevoir les adieux de centaines de milliers de Britanniques émus et impatients de rendre un dernier hommage à leur souveraine.

Les adieux des Ecossais

À Édimbourg lundi et mardi, des dizaines de milliers de Britanniques ont patienté des heures, y compris de nuit, pour se recueillir, s'inclinant, faisant la révérence, se signant ou essuyant une larme devant le cercueil qui reposait dans la cathédrale Saint-Gilles de la capitale écossaise.

Placé sur une estrade et recouvert de l'étendard jaune, rouge et bleu marine de l'Écosse, une couronne de fleurs blanches et la couronne en or massif de l'Écosse posées au-dessus, le cercueil est resté accessible toute la nuit de lundi.

Le roi Charles III et ses trois frères et sœur - les princes Andrew et Edward, ainsi que la princesse Anne - sont venus dans la soirée de lundi avec la reine consort Camilla observer une veillée funèbre. La photo des enfants d'Elizabeth II, dos au cercueil, a fait la une de tous les quotidiens mardi.

Le corps d'Elizabeth II avait jusqu'à lundi soir été tenu à l'écart du grand public : d'abord au château de Balmoral, dans le Nord de l'Écosse, où la monarque s'est éteinte, puis au palais royal d'Holyrood.

Des centaines de milliers de personnes attendues devant Buckingham

Figure populaire, roc de stabilité dans la tempête tantôt politique, sociale ou sanitaire pendant le Covid-19, la reine était une image rassurante pour des millions de Britanniques.

A Londres, la dépouille de la souveraine passera une dernière nuit au palais de Buckingham, sa résidence officielle pendant ses 70 ans et sept mois de règne. Puis débutera mercredi le deuxième volet de sa présentation au public, qui devrait voir défiler des centaines de milliers de personnes pendant un peu moins de cinq jours, 24 heures sur 24. Certains ont commencé à faire la queue dès lundi.

Les funérailles nationales de la reine auront lieu lundi 19 septembre en présence de quelque 500 dignitaires étrangers et de nombreuses têtes couronnées. Mais la Russie, le Bélarus et la Birmanie n'ont pas été invités.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne