En direct : la voiture de Volodymyr Zelensky impliquée dans un accident de la route

Heure par heure

La voiture du président ukrainien a été impliquée dans un accident de la route à Kiev, a annoncé jeudi le porte-parole de Volodymyr Zelensky, précisant que le dirigeant ne présentait pas de blessures graves. La ville de Kryvyï Rig est menacée d'inondations après une frappe russe sur des infrastructures hydrauliques. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure.

3 h 16 : Maduro affirme que le Venezuela "est prêt" à approvisionner le marché mondial du pétrole

Le Venezuela "est prêt" à "approvisionner le marché" mondial du pétrole et du gaz, a affirmé mercredi le président Nicolas Maduro qui a dénoncé la crise énergétique engendrée par les sanctions "irrationnelles" prises contre la Russie après son invasion de l'Ukraine.

"Le Venezuela est prêt et disposé à remplir son rôle et à approvisionner, de manière stable et sûre, le marché du pétrole et du gaz dont l'économie mondiale a besoin", a déclaré le chef de l'État lors d'un événement organisé dans le cadre de la visite à Caracas du secrétaire général de l'OPEP, Haitham al-Ghais.

2 h 57 : évacuations à Kryvyï Rig

La ville natale de Volodymyr Zelensky, Kryvyï Rig, est menacée d'inondations après une frappe russe sur des infrastructures hydrauliques.

Frappée dans la soirée par sept missiles russes, selon les autorités locales, Kryvyï Rig, dans le centre de l'Ukraine, et ses 600 000 habitants sont confrontés à la crue subite d'une rivière, l'Ingoulets, qui menace le centre-ville et un autre quartier.

"Au point d'impact, on observe un débit d'eau de 100 m3 par seconde, ce qui représente un grand volume. Le niveau de l'eau de l'Ingoulets change toutes les heures", a déclaré le chef adjoint de l'administration présidentielle Kyrylo Tymochenko, tout en assurant que la situation est "sous contrôle".

Le chef de l'administration militaire de la ville, Oleksandr Vilkul, a demandé aux résidents d'un certain nombre de rues "d'évacuer", par précaution.

Volodymyr Zelensky a quant à lui dénoncé une "tentative d'inonder Kryvyï Rig". La frappe n'a pas fait de victimes, selon le gouverneur de la région, Valentin Reznitchenko.

1 h 16 : la voiture de Zelensky impliquée dans un accident de la route

La voiture du président ukrainien a été impliquée dans un accident de la route à Kiev, a annoncé jeudi le porte-parole de Volodymyr Zelensky, précisant que le dirigeant ne présentait pas de blessures graves.

Sergii Nykyforov a expliqué qu'une collision avait eu lieu entre la voiture présidentielle et un véhicule privé, sans préciser quand l'incident s'était produit. "Le président a été examiné par un médecin et aucune blessure grave n'a été constatée", a-t-il dit, ajoutant qu'une enquête sur les circonstances de l'accident serait diligentée.

1 h 02 : Zelensky demande à s'adresser à l'Assemblée générale de l'ONU par vidéo

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déposé une requête auprès des 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies, leur demandant de l'autoriser à transmettre sa déclaration en vidéo lors de la réunion qui se tiendra du 19 au 23 septembre. Les diplomates s'attendent à ce que la Russie demande à voter la proposition.

L'ambassadeur de la Russie à l'ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré mercredi que Moscou était opposé à ce que Volodymyr Zelensky s'adresse à l'Assemblée par vidéo. "Zelensky se déplace très bien en Ukraine, mais il ne peut pas venir ici. Si vous ne pouvez pas venir, cela signifie que vous dépêchez un représentant pour s'exprimer devant l'Assemblée générale", a-t-il dit à des journalistes.

Avec AFP et Reuters

