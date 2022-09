En direct : une "fosse commune" découverte à Izioum, ville reprise aux Russes, selon Zelensky

Heure par heure

Une "fosse commune" a été découverte à Izioum, ville reprise aux Russes il y a quelques jours dans le cadre de la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv (est), a affirmé jeudi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Suivez en direct les derniers développements de la guerre en Ukraine.

23 h 14 : le pape juge moralement acceptable de livrer des armes à l'Ukraine pour qu'elle se défende

Le pape François a déclaré jeudi qu'il était légitime du point de vue moral de fournir des armes à l'Ukraine pour l'aider à se défendre face à la Russie.

S'exprimant devant des journalistes à bord de l'avion le ramenant d'un déplacement au Kazakhstan, le souverain pontife a aussi exhorté l'Ukraine à se tenir prête à un dialogue avec la Russie, même "en se pinçant le nez".

À la question d'un journaliste lui demandant s'il était juste moralement pour certains pays de fournir des armes à l'Ukraine, envahie par la Russie le 24 février, François a répondu : "C'est une décision politique qui peut être morale, moralement acceptée, si elle est faite selon les conditions de moralité."

Le pape a rappelé les principes de la "guerre juste" selon l'Église catholique, lesquels autorisent l'usage proportionné d'armes létales pour un pays désireux de se défendre face à un agresseur.

23 h 05 : une "fosse commune" découverte à Izioum, ville reprise aux Russes, affirme Zelensky

Une "fosse commune" a été découverte à Izioum, ville reprise aux Russes il y a quelques jours dans le cadre de la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv (est), a affirmé jeudi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Nous voulons que le monde sache ce que l'occupation russe a provoqué", a-t-il dit sans donner de détails sur le nombre de personnes enterrées ni sur les causes de leurs décès. L'enquête a commencé, "on doit avoir plus d'informations vérifiées et claires demain", a ajouté Volodymyr Zelensky dans son adresse vidéo quotidienne.

Un responsable de la police régionale Serguiï Botvinov a son côté indiqué à Sky News qu'un site d'enterrement avec environ 440 tombes avait été découvert à Izioum. Certains défunts ont été tués par balles, d'autres sont morts dans des bombardements, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Volodymyr Zelensky a comparé Izioum aux villes de Boutcha et Marioupol devenues symboles d'atrocités de l'invasion russe de l'Ukraine. "La Russie laisse partout la mort derrière elle. Et elle doit répondre. Le monde doit vraiment tenir la Russie responsable de cette guerre. Nous allons tout faire pour cela", a-t-il lancé.

AFP et Reuters

