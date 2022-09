Elizabeth II : veillée funèbre de Charles III et ses frères et sœur

Le roi Charles III veille à côté du cercueil de sa mère, la reine Élisabeth II, dans le Westminster Hall, à Londres, le 16 septembre 2022. © Dominic Lipinski/Pool via Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 6 mn

Charles, Anne, Andrew et Edward, tous en uniforme militaire, ont veillé un quart d'heure, vendredi, sur le cercueil de leur mère Elizabeth II dans la plus ancienne salle de Westminster Hall, sans interrompre la présentation de la dépouille au public. L'interminable queue pour se recueillir n'a cessé de s'allonger avec plus de 24 heures d'attente.