L'actu en dessin : l'Europe face au défi de la crise énergétique

Cartooning for peace

Depuis le début de la guerre et face aux défis énergétiques, les États européens tentent de s'adapter et de garder leur unité. Illustration du dessinateur portugais Vasco Gargalo.

Face à l'envolée des prix de l'énergie, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé, mercredi, vouloir mettre en place une "réforme complète et en profondeur" du marché de l'électricité, ainsi que le plafonnement des superprofits des producteurs d'électricité à base d'énergies renouvelables et de nucléaire.

Publicité Lire la suite

La flambée du gaz et de l'électricité plonge des millions de ménages européens dans la précarité et les États dépensent des sommes considérables : 236 milliards d'euros dans l'UE entre septembre 2021 et août 2022, hors Portugal et Hongrie, évalue l'institut Bruegel.

Pour faire face à cette inflation, l'UE va engager "une réforme complète et en profondeur" de son marché de l'électricité, a promis, mercredi 14 septembre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors de son discours sur l'état de l'UE au Parlement de Strasbourg.

>> "Sobriété énergétique : comment cela se passe-t-il en France et ailleurs en Europe ?"

Bruxelles envisage ainsi de plafonner les revenus des producteurs d'électricité issue du nucléaire et des énergies renouvelables (éolien, solaire, hydroélectrique). Ils engrangent des bénéfices "exceptionnels" en vendant leur production à un prix très au-delà de leurs coûts de production, qui n'augmentent pas, contrairement à ceux des centrales au gaz.

Vasco Gargalo est un dessinateur portugais né en 1977 à Vila Franca de Xira. En tant que dessinateur et illustrateur freelance, son travail a été publié dans différents médias nationaux et internationaux – certaines de ses plus belles illustrations peuvent être vues dans des journaux et revues tels que Sabado Magazine, Newspaper I, Daily News, Courrier international, Groene Asterdammer Magazine et Spotsatire Magazine.

Il collabore régulièrement avec Cartoon Movement et il a participé à plusieurs expositions et festivals au Portugal. Enfin, Gargalo a reçu plusieurs prix depuis 2005.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne