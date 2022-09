Funérailles d'Elizabeth II : le Royaume-Uni, en veille, se prépare pour le dernier adieu

JOUR DE DEUIL

Les magasins, restaurants, écoles et même une partie des hôpitaux seront fermés lundi à travers le Royaume-Uni en hommage à la reine Elizabeth II. Ses funérailles se tiendront à la mi-journée à l'abbaye de Westminster, à Londres.

La mort de la reine Elizabeth II a suscité un chagrin incommensurable au Royaume-Uni, accompagné d'un impressionnant spectacle d'apparat. Minutieusement anticipée, l'organisation des dix jours de deuil ainsi que des funérailles de la monarque britannique, décédée à l'âge de 96 ans après 70 années de règne, a nécessité une mobilisation hors normes dans le pays.

Des centaines d'officiers de police ont rejoint la semaine dernière la police londonienne pour encadrer les centaines de milliers de personnes attendues dans la file d'attente menant au cercueil de la reine exposé à Westminster jusqu'à lundi matin.

Un dispositif de sécurité d'une ampleur sans précèdent a également été prévu pour accompagner les quelque 500 dirigeants et têtes couronnées du monde entier qui doivent assister aux funérailles d'État, lundi à Londres.

"Il y a des tas de policiers, et je n'en ai jamais vu autant", souligne Pat, impressionné. Cette femme de 70 ans s'est rendue à Londres mercredi pour visiter le palais de Buckingham, mais s'est retrouvée bloquée par les forces de l'ordre et n'a pu s'approcher qu'à un kilomètre de la résidence royale.

Pourtant, malgré l'affluence et les mesures de sécurité, règne dans la capitale britannique une atmosphère de calme et de sérénité. Le trafic aérien a été interrompu dans le ciel londonien mercredi pour garantir un silence respectueux alors qu'une procession conduisait le cercueil de la reine du palais de Buckingham à Westminster Hall.

Les télévisions du monde entier ont depuis retransmis en direct le ballet ininterrompu de personnes venues se recueillir dans la chapelle ardente. Lundi midi, au terme des funérailles de la reine, le pays tout entier s'immobilisera pour deux minutes de silence en hommage à la défunte monarque.

"Une journée que les gens n'oublieront jamais"

La date des funérailles a été déclarée jour férié exceptionnel : la plupart des commerces, des bureaux et l'intégralité des écoles seront fermés. Si aucune obligation légale de fermeture n'a été décrétée pour les entreprises privées, un grand nombre d'entre elles ont annoncé une journée portes closes en signe de respect.

Les principales chaînes de supermarchés – dont les horaires sont habituellement réduits les jours fériés – fermeront leurs portes ainsi que la plupart des restaurants, des chaînes de café ou encore des salles de sport. Les livraisons d'Amazon seront interrompues pour la matinée, McDonald's fermera jusqu'à 17 h et la chaîne de pubs populaires Wetherspoons n'ouvrira qu'après la fin de la cérémonie funéraire.

Les lieux de divertissement, les musées, les galeries et les sites touristiques seront également fermés, à l'exception de quelque 150 cinémas qui retransmettront gratuitement, sur leurs écrans, les funérailles.

Le service postal national sera suspendu pour la journée, ainsi que la plupart des audiences des tribunaux et tous les défilés de la London Fashion Week. Les matchs de football de la Premier League prévus dimanche soir ont également été reportés.

Les vols à destination et en provenance de Londres seront à nouveau interrompus pour éviter toute nuisance sonore après les funérailles, durant la procession de l'abbaye de Westminster au château de Windsor, où la reine sera enterrée.

"Même les jours fériés ou lors des grandes occasions publiques, nous sommes habitués à ce qu'un minimum de vie normale se poursuive. Mais ce sera différent lundi. C'est une journée que les gens n'oublieront jamais", souligne Luke Blaxill, historien de la Grande-Bretagne moderne à l'université d'Oxford.

Les services de santé perturbés

Parmi cette pluie d'hommages, certaines organisations ont été accusées de pousser trop loin les marques de respect pour la défunte monarque.

L'opérateur de centres de vacances Center Parcs a suscité la colère et l'incompréhension de ses clients après avoir annoncé que les vacanciers seraient dans l'obligation de quitter leur hébergement le jour des funérailles, ayant décidé de fermer, pour l'occasion, l'intégralité des activités proposées. La fédération de cyclisme du Royaume-Uni, copieusement moquée pour avoir recommandé à la population de s'abstenir d'utiliser leurs vélos pendant la cérémonie, s'est fendue d'excuses.

Autre sujet de controverse et non des moindres : la possibilité laissée par les autorités aux cabinets médicaux de fermer leurs portes pour permettre à leur personnel d'assister aux funérailles. S'il est prévu que les services d'urgences restent ouverts, le National Health Service (NHS) a d'ores et déjà déclaré que des milliers de rendez-vous et d'opérations seraient perturbés.

"Pour les patients qui attendent parfois depuis jusqu'à deux ans une opération chirurgicale ou bien un rendez-vous, une annulation de dernière minute serait incroyablement pénible", a alerté Ellen Welch, coprésidente de l'association des docteurs du Royaume-Uni (DAUK), interviewée par Reuters.

L'ampleur des fermetures a également fait naître toutes sortes de rumeurs infondées. Des messages ont ainsi circulé sur les réseaux sociaux laissant croire que les familles devraient annuler les funérailles prévues le même jour que celles de la reine.

Alors que la Grande-Bretagne traverse une crise inflationniste, la fermeture prévue lundi des banques alimentaires a elle aussi suscité de nombreuses critiques.

"Se rassembler pour un dernier adieu"

Pour la plupart des résidents britanniques, les funérailles d'Elizabeth II sera une expérience inédite : jamais de leur vivant un événement n'a à ce point interrompu la vie du pays, mis à part la pandémie de Covid-19. Seuls les plus âgés, gardent encore des souvenirs d'enfance d'un tel spectacle, lors du décès du père de la reine, le roi George VI, en 1952.

Pour Pat, à Londres, l'interruption quasi intégrale de l'activité du pays conforte l'ambiance particulière qui règne depuis l'annonce de la mort d'Elizabeth II. "Tout cela contribue à une atmosphère de calme, d'immobilité et de tranquillité", juge-t-elle. "Même le mauvais temps s'est interrompu, en partie, pour la reine."

Ce "shutdown" national est avant tout une opportunité pour les citoyens du pays de partager une expérience commune, quelles que soient leurs opinions sur la monarchie, analyse pour sa part Luke Blaxill. "C'est une manière d'encourager les gens à se rassembler pour un dernier adieu à la reine Elizabeth."

Cet événement symbolise également l'ultime étape de l'accession au trône du roi Charles III, dont la cote de popularité à bondi de 32 %, en mai dernier, à 63 %, depuis le décès de sa mère.

Une transition qui intervient alors que de nombreux Britanniques sont désenchantés par leurs dirigeants politiques. Les grèves prévues par les cheminots, les postiers, les éboueurs et les dockers dans tout le Royaume-Uni ont également été annulées à la suite du décès de la reine.

Dans le contexte actuel, certains veulent voir dans l'arrivée du nouveau monarque, le symbole d'un changement radical, souligne Luke Blaxill, même s'ils sont bien conscients que le pouvoir royal est très limité.

"Les attentes qui pèsent déjà sur les épaules du nouveau roi sont assez considérables. Et plus nous suspendons les activités du pays pour faire nos adieux et marquer cette transition, plus ces attentes irréalistes s'amplifient."

