Funérailles d’Elizabeth II : revivez la cérémonie à l’abbaye de Westminster

1:59:00 Le cercueil d'Elizabeth II au cœur de l'abbaye de Westminster, le 19 septembre 2022. © Capture France 24

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Les funérailles de la reine Elizabeth II, décédée à l'âge de 96 ans, se sont déroulées, lundi 19 septembre, à Londres, dans l'abbaye de Westminster, où la monarque avait été couronnée en 1953. Plus de 2 000 personnes ont assisté à cette cérémonie qui a duré pratiquement une heure trente : la famille royale britannique bien sûr, mais aussi plusieurs centaines de dirigeants et de représentants des monarchies du monde entier. La cérémonie s'est terminée avec l'hymne national "God save the King".