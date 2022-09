Le casse-tête des funérailles d'Elizabeth II : invités privilégiés ou controversés, protocole...

Le convoi du président américain Joe Biden arrivant au palais de Buckingham le 18 septembre 2022, après la mort de la reine Elizabeth II le 8 septembre. © Louisa Gouliamaki, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Des centaines de dignitaires étrangers et têtes couronnées sont attendus, lundi, à Londres, pour les funérailles d'État de la reine Elizabeth II. Entre privilèges accordés à certains et personnalités controversées, se glisse le casse-tête sécuritaire et diplomatique des invités.