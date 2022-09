En direct : ouverture des "référendums" d'annexion par la Russie dans quatre régions ukrainiennes

HEURE PAR HEURE

Les premiers "référendums" d'annexion des régions de Louhansk, Zaporijjia, Donetsk et Kherson commencent vendredi. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure.

7 h 38 : l'exode des Russes pour échapper à la mobilisation partielle se poursuit

La frontière avec la Géorgie est paralysée par les Russes tentant de quitter leur pays tandis que les vols à destination d'Istanbul sont pleins. De son côté, le Kremlin dément tout exode de sa population. Le récit de Bilal Tarabey.

7 h 35 : les exhumations continuent à Izioum

Les autorités ukrainiennes continuent à sortir les corps enterrés à Izioum. Certains portent des marques de torture, tandis que d'autres sont manifestement morts pendant les bombardements. Regardez le reportage de nos envoyés spéciaux.

7 h 00 : jour de vote à Louhansk, Zaporijjia, Donetsk et Kherson

Les premiers "référendums" d'annexion organisés par les autorités prorusses de ces quatre régions débutent vendredi pour décider de leur rattachement à la Russie, rapporte l'envoyé spécial de France 24 à Kharkiv, Gulliver Cragg. "Il semble assez clair que la résistance à l'occupation russe est forte à Zaporijjia et Kherson, et probablement même à Donetsk et Louhansk, pourtant sous contrôle russe depuis 2014." Ils doivent se dérouler jusqu'au 27 septembre.

