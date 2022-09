Législatives en Italie : les bureaux de vote ouvrent, l'extrême-droite favorite

02:46 Des bulletins de vote à Rome, en Italie, le 25 septembre 2022. © Guglielmo Mangiapane, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Natalia MENDOZA 3 mn

Plus de 50 millions d'Italiens sont appelés aux urnes dimanche pour élire leur Parlement, un scrutin menacé par le mauvais temps, et où l'extrême droite devrait entrer en force et proposer le Premier ministre qui succédera à Mario Draghi.