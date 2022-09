En direct : dernier jour de vote pour les référendums d'annexion organisés par la Russie

HEURE PAR HEURE

Les régions séparatistes de Donetsk et Louhansk (est) ainsi que celles de Kherson et Zaporijjia (sud) se rendent aux urnes pour un ultime jour de vote lors de référendums d'annexion par la Russie dénoncés par la communauté internationale. Les "résultats provisoires" devraient être annoncés par les "commissions électorales" mises en place par Moscou dès mardi soir ou dans les jours qui suivent. Suivez en direct les derniers développements.

6 h 50 : quel processus après les résultats des référendums ?

Même si Kiev, les pays occidentaux et de nombreux observateurs considèrent les scrutins qui se déroulent actuellement dans les zones contrôlées par la Russie comme des "simulacres", Moscou tient à respecter les apparences d'un processus légitime.

Par conséquent, un délai sera nécessaire pour le dépouillement.

Les "résultats provisoires" devraient être annoncés par les "commissions électorales" mises en place par Moscou dans chacun de ces territoires, au plus tôt mardi soir ou dans les jours qui suivent.

Si le "oui" l'emporte -- ce qui ne fait aucun doute --, le Parlement russe votera un traité formalisant l'intégration des quatre régions au territoire russe.

Dans la foulée du processus parlementaire, le président Vladimir Poutine pourrait prononcer un discours dès le 30 septembre pour annoncer formellement l'annexion des territoires ukrainiens, selon plusieurs agences russes.

Certains médias évoquent un discours devant les parlementaires réunis au Kremlin, d'autres une allocution devant l'une des deux chambres du Parlement.

6 h 30 : multiplication des attaques russes aux drones iraniens

Sur le terrain, les attaques russes aux drones iraniens se sont intensifiées ces derniers jours, notamment au-dessus d'Odessa, grand port de la mer Noire, où deux engins "kamikazes" ont frappé des infrastructures militaires lundi, provoquant un important incendie et des détonations de munitions, selon le commandement militaire ukrainien.

Lundi, l'armée de Kiev a dit avoir constaté des bombardements russes sur plus de 40 localités et avoir repoussé des attaques dans une dizaine de directions, dont Soledar et Bakhmout dans l'Est.

Moscou continuait de son côté d'affirmer infliger de lourdes pertes à son adversaire.

4 h : dernier jour des votes d'annexion organisés par la Russie

La Russie achève mardi l'organisation des référendums d'annexion dans quatre territoires totalement ou en partie sous son contrôle en Ukraine, suscitant la colère tant de Kiev que des Occidentaux, qui ont promis une réponse forte en cas d'incorporation.

Moscou continue parallèlement de mener une mobilisation partielle de ses réservistes afin de recruter près de 300 000 combattants pour son invasion de l'Ukraine, cherchant la parade à la contre-offensive des troupes ukrainiennes qui ont, fortes des livraisons d'armes occidentales, repris des milliers de kilomètres carrés de territoire début septembre.

Tenus depuis vendredi dans les régions séparatistes de Donetsk et Louhansk (est) et celles sous occupation russe de Kherson et Zaporijjia (sud), ces scrutins ont été dénoncés comme des "simulacres" par l'Ukraine et ses alliés.

