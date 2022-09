Boulimie, orthorexie : deux jeunes européens témoignent

SUR ENTR

Une personne sur 20 souffre de troubles du comportement alimentaire dans l’Union européenne, d’après le Centre fédéral allemand pour l'éducation à la santé. Parmi les personnes touchées, les jeunes sont surreprésentés.

“J'avais 20 alarmes par jour, me disant quand manger et quoi”, raconte Robin, qui a souffert d’orthorexie. Obsédé par le besoin de manger le plus sainement possible, ce jeune allemand de 26 ans a perdu le contrôle de sa vie.

Les troubles du comportement alimentaire (TCA) touchent en particulier les femmes. Selon une enquête Ipsos pour Qare de juin 2022, 61 % des Françaises entre 16 et 24 ans disent souffrir ou avoir souffert de TCA. Mais les hommes sont de plus en plus concernés par ces maladies et sont souvent mal diagnostiqués.

De manière générale, en Europe, la prise en charge fait encore défaut. Catarina, une Portugaise de 33 ans, a souffert du manque d’écoute du corps médical lorsqu’elle se battait contre l'hyperphagie boulimique, une maladie qui la faisait consommer de grandes quantités de nourriture. “Chaque fois que j'allais chez le médecin, j'étais humiliée, raconte la jeune femme. Ils pensaient avoir fait leur travail en me disant de faire un régime et de reprendre le cours de ma vie.”

On estime que 20 millions de personnes souffrent de troubles du comportement alimentaire dans l’Union européenne, selon la Commission européenne. Rien qu’en France, près d’un million de personnes sont concernées, estime la Fédération Française Anorexie Boulimie (FFAB). Et la situation a été aggravée par la pandémie : la FFAB a vu une augmentation de 30 % des appels sur sa ligne d’écoute dédiée en 2020.

