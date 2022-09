Cartooning for peace

L'actu en dessin : l'extrême droite prend les rênes de l'Italie

Giorgia Meloni en "Catwoman", Matteo Salvini alias le "Pingouin" et Berlusconi en "Joker" © cartooning for peace

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

La coalition de droite et d’extrême droite, menée par Giorgia Meloni, fondatrice du parti néo-conservateur Fratelli d’Italia, alliée avec les partis de Matteo Salvini et de Silvio Berlusconi, a remporté les élections en Italie avec plus de 44 % des voix. Un trio infernal pour le dessinateur Maarten Wolterink, qui s'est inspiré de l'univers de Batman pour tourner en dérision les nouveaux visages du pouvoir à Rome.