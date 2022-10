En direct : un incendie dû à une voiture piégée paralyse le pont russe de Crimée

heure par heure

Un incendie s'est déclaré le 8 octobre 2022 sur le vaste pont routier et ferroviaire reliant la Crimée ukrainienne annexée par la Russie et le territoire russe forçant l'arrêt du trafic, selon les autorités russes.

Une voiture piégée a déclenché un vaste incendie sur le pont de Crimée, infrastructure clé et symbole de l'annexion de la péninsule ukrainienne éponyme, a annoncé le Comité national antiterroriste russe, sans accuser dans l'immédiat l'Ukraine. Côté diplomatique, le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un nouveau plan d'urgence pour l'Ukraine de 1,3 milliard de dollars pour soutenir l'économie du pays. Suivez en direct les derniers événements de la guerre en Ukraine.

9 h 05 : le bilan s'élève à 14 morts dans les bombardements de jeudi, à Zaporijjia

Au moins 14 personnes sont mortes jeudi 6 octobre lors de bombardements dans la ville de Zaporijjia (Sud), qui avait été frappée au petit matin par sept missiles, a-t-on appris de source officielle ukrainienne. Le premier bilan était jeudi d'un mort et sept blessés. Vendredi, les services de secours ukrainiens l'avaient déjà remonté à onze morts.

"De tristes nouvelles continuent de nous parvenir grâce à l'analyse des débris sur les bâtiments touchés par l'attaque. À cette heure, le nombre de morts est déjà passé à quatorze", a indiqué vendredi soir sur Telegram Anatoly Kourtev, le secrétaire du Conseil de la ville de Zaporijjia.

7 h 48 : un incendie dû à une voiture piégée paralyse le pont russe de Crimée

Une voiture piégée a déclenché un vaste incendie sur le pont de Crimée, infrastructure clé et symbole de l'annexion de la péninsule ukrainienne éponyme, a annoncé samedi le Comité national antiterroriste russe, sans accuser dans l'immédiat l'Ukraine.

Ce pont, construit à grand frais sur ordre de Vladimir Poutine, sert notamment au transport d'équipements militaires de l'armée russe combattant en Ukraine. "Aujourd'hui à 6 h 07 (3 h 07 GMT) sur la partie routière du pont de Crimée (...) a eu lieu l'explosion d'une voiture piégée, qui a entraîné l'incendie de sept citernes ferroviaire qui allait vers la Crimée", a indiqué le comité, cité par les agences russes.

5 h 43 : l'aide militaire américaine parvient à ses limites

L'armée américaine ne pourra bientôt plus fournir à l'Ukraine les équipements de pointe qu'elle lui a donnés jusqu'ici, ses réserves arrivant à leurs limites notamment en termes de munitions, selon les responsables et des experts américains.

Mais les stocks américains de certains équipements "atteignent les niveaux minimums nécessaires à la planification et la formation", et le réapprovisionnement des stocks à leur niveau pré-invasion pourrait prendre "plusieurs années", selon Mark Cancian, du Center for strategic and international studies (CSIS).

Des équipements plus anciens sont disponibles et "ils représenteront une part de plus en plus importante des transferts" à l'avenir, ajoutait dans une note récente cet ancien colonel du corps des Marines qui fut responsable des achats d'armement du Pentagone de 2008 à 2015.

Les États-Unis sont de loin les premiers donateurs d'armement à l'Ukraine depuis l'invasion du pays par la Russie le 24 février, avec plus de 16,8 milliards d'assistance militaire à Kiev.

1 h 03 : le FMI débloque 1,3 milliard de dollars de financement d'urgence pour l'Ukraine

Le Fonds monétaire international (FMI) va débloquer 1,3 milliard de dollars de financement d'urgence à destination de l'Ukraine via son nouvel instrument d'aide pour faire face aux chocs alimentaires, a annoncé l'institution dans un communiqué.

Cette nouvelle enveloppe vise à "soutenir l'Ukraine face à ses besoins urgents en terme de balance de paiement" mais également "jouer un rôle catalyseur pour de futurs soutiens financiers de la part de donateurs et créanciers de l'Ukraine", a expliqué le FMI.

"L'échelle et l'intensité de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine il y a plus de sept mois a causé des souffrances humaines considérables et fortement touché l'économie" ukrainienne, a estimé l'institution dans son communiqué, ajoutant : "Le PIB est attendu en recul de 35 % en 2022 par rapport à 2021 et les besoins de financement restent très importants."

00 h 00 : une fosse commune découverte à Lyman récemment libérée, selon Kiev

Les autorités ukrainiennes ont découvert une fosse commune à Lyman, récemment libérée dans l'est de l'Ukraine, et le nombre de corps qu'elle contient n'est pas clairement établi, a déclaré Pavlo Kyrylenko, gouverneur de la province de Donetsk, dans un message publié vendredi sur internet.

Par ailleurs, l'agence de presse nationale ukrainienne, Ukrinform, citant un haut responsable de la police ukrainienne, a rapporté que la fosse commune contenait 180 corps. Les forces ukrainiennes ont libéré ce week-end la ville de Lyman.

