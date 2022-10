En direct : l'Assemblée générale de l'ONU se penche sur les annexions russes

Heure par Heure

L'Assemblée générale de l'ONU se penche à partir de lundi sur une résolution condamnant l'annexion de quatre régions ukrainiennes par la Russie, les Occidentaux espérant prouver l'isolement de Moscou sur la scène internationale. Suivez en direct les derniers événements de la guerre en Ukraine.

6 h 45 : Vladimir Poutine réunit son conseil de sécurité

Le président russe Vladimir Poutine réunit, lundi, son conseil de sécurité après avoir accusé Kiev d'avoir commis un "acte terroriste" en organisant l'explosion qui a partiellement détruit samedi le pont de Crimée reliant la Russie à la péninsule annexée.

4 h : l'Assemblée générale de l'ONU se penche sur les annexions russes

L'Assemblée générale de l'ONU se penche à partir de lundi 10 octobre sur une résolution condamnant l'annexion de quatre régions ukrainiennes par la Russie. Le projet de texte vu par l'AFP condamne les annexions "illégales" des régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson après des "soi disant référendums" et souligne que ces actions n'ont "aucune validité" au regard du droit international. Il appelle également à ce que personne ne reconnaisse ces annexions et réclame le retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine.

La décision de porter le dossier à l'attention de l'Assemblée générale, où les 193 États membres de l'ONU ont chacun une voix, sans veto, a été prise après que la Russie a bloqué un texte similaire lors d'une réunion du Conseil de sécurité le 30 septembre.

"Si le système onusien et la communauté internationale, via l'Assemblée générale, ne réagissaient pas à ce type de tentatives illégales, nous serions dans une très mauvaise situation", a commenté devant la presse Olof Skoog, ambassadeur de l'Union européenne en charge de rédiger le projet de résolution en collaboration avec l'Ukraine et d'autres pays. L'absence d'un vote de l'Assemblée générale, attendu à l'issue des débats (soit pas avant mercredi), risquerait de donner "carte blanche à d'autres pays pour faire de même ou pour reconnaître ce que la Russie a fait", a-t-il ajouté.

Dans une lettre adressée à tous les États membres, la Russie a attaqué "les délégations occidentales" dont les actions "n'ont rien à voir avec la défense du droit international". "Elles poursuivent leurs propres objectifs géopolitiques", a écrit l'ambassadeur russe Vassili Nebenzia, dénonçant la "pression" des États-Unis et de leurs alliés sur les autres capitales. Dans ces circonstances, il a réclamé un vote à bulletin secret, une procédure plus qu'inhabituelle réservée en principe aux élections par exemple des membres du Conseil de sécurité.

0 h 35 : la centrale nucléaire de Zaporijjia de nouveau raccordée au réseau

"Notre équipe à Zaporijjia confirme que la ligne d'alimentation extérieure perdue hier samedi a été rétablie et que (la centrale) est reconnectée au réseau – un soulagement temporaire face à une situation toujours intenable", a écrit le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, sur son compte Twitter.

