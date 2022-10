En direct : le G7 se réunit en urgence après les frappes russes en Ukraine

Heure par heure

Les bombardements russes d'une ampleur inégalée depuis des mois sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes seront mardi au centre des discussions des membres du G7. De son côté, la Première ministre britannique Liz Truss doit appeler à ne pas "faiblir d'un iota" dans l'aide apportée à l'Ukraine. Suivez en direct les derniers développements de la guerre en Ukraine.

4 h : le G7 se réunit en urgence mardi

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit participer mardi à une réunion virtuelle d'urgence du G7 prévue à partir de 12 h GMT, a indiqué Berlin. Selon Londres, Liz Truss, à la tête du gouvernement depuis un mois, devrait déclarer que "personne ne souhaite la paix plus que l'Ukraine. Et pour notre part, nous ne devons pas faiblir d'un iota dans notre détermination à l'aider à gagner".

1 h 25 : l'ONU s'attend à une nouvelle vague de déplacements après les frappes russes en Ukraine

Davantage de personnes seront contraintes de fuir leur foyer en Ukraine, a prévenu lundi le Haut-commissaire aux réfugiés de l'ONU Filippo Grandi, après que des missiles russes se sont abattus sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes.

"L'horreur de ce qui s'est passé en Ukraine aujourd'hui... est inexcusable", a souligné le diplomate italien auprès de journalistes. "Le bombardement de civils, de maisons [...], d'infrastructures non militaires de manière non discriminée dans de nombreuses villes d'Ukraine, signifie que la guerre devient de plus en plus difficile pour les civils", a-t-il ajouté. "Je crains que les événements de ces dernières heures ne provoquent de nouveaux déplacements."

1 h 19 : Paris prend "de nouvelles dispositions pour soutenir militairement l'Ukraine"

L'Élysée a confirmé qu'un conseil de Défense restreint s'était tenu pendant une heure et demie, lundi 10 octobre au soir, en présence des ministres des Affaires étrangères Catherine Colonna et des Armées Sébastien Lecornu. De même source, le président Emmanuel Macron a pris à cette occasion "de nouvelles dispositions pour soutenir militairement l'Ukraine et pourvoir aux besoins de sa population".

Avec Reuters et AFP

