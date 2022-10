En direct : Joe Biden n'exclut pas une rencontre avec Vladimir Poutine au G20

Heure par Heure

Le président russe Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden, le 16 juin 2021 à Genève.

Le président américain Joe Biden a indiqué mardi soir qu'il n'avait pas l'intention de rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine lors du sommet du G20, mais que cela pourrait changer si ce dernier voulait évoquer le sort d'une Américaine détenue en Russie. Suivez en direct les derniers développements de la guerre en Ukraine.

7 h 52 : Kiev a reçu son premier système de défense anti-aérienne livré par l'Allemagne

L'Ukraine a reçu son premier système de défense anti-aérienne livré par l'Allemagne, a annoncé le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, dans un tweet publié mardi soir.

"Une nouvelle ère de la défense aérienne a commencé" en Ukraine, s'est félicité le ministre.

7 h 30 : des explosions entendues dans la ville occupée de Kherson, selon des médias russes

Cinq explosions ont été entendues à Kherson, selon des médias russes, alors que l’armée de Kiev se rapproche ces dernières semaines de cette ville occupée du sud de l'Ukraine après avoir lancé une contre-offensive éclair.

Plus tôt dans la journée, Ivan Fedorov, le maire en exil de Melitopol – située au sud de Zaporijjia –, a annoncé sur Telegram une puissante explosion dans la ville.

4 h 34 : nouvelles frappes russes contre l'Ukraine, Zelensky demande la création d'un "bouclier aérien"

La Russie a revendiqué mardi de nouvelles frappes "massives" sur les infrastructures ukrainiennes, pour lesquelles le G7, réuni en urgence, a promis de "demander des comptes" au président russe Vladimir Poutine.

Lundi déjà, des bombardements russes d'une ampleur inégalée depuis des mois avaient touché Kiev et d'autres villes d'Ukraine, faisant au moins 19 morts et 105 blessés et suscitant un tollé international.

Mardi, la Russie, qui a essuyé de nombreux revers militaires récemment, a poursuivi ses tirs, de moindre ampleur, frappant notamment très loin du front les installations énergétiques de l'Ouest ukrainien

01:58

"Depuis ce matin, 28 missiles ennemis ont été lancés, dont 20 ont été abattus. Plus de 15 drones, principalement des drones d'attaque iraniens. Quasiment tous ont été abattus", a déclaré dans son allocution du soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky, espérant "des progrès de nos partenaires sur la question des défenses antiaériennes et antimissiles".

L'état-major ukrainien a signalé des frappes aériennes, de missiles de croisière et de lance-roquettes multiples russes sur plus d'une vingtaine de villes et villages dans tout le pays.

En réunion virtuelle avec le G7 dans la journée, Volodymyr Zelensky lui avait demandé de l'aider à créer un "bouclier aérien" au-dessus de l'Ukraine, prévenant que "le dirigeant russe, qui est en fin de règne, a encore les moyens d'une escalade", selon la présidence ukrainienne.

3 h 33 : "Cela dépend", dit Biden à propos d'une potentielle rencontre avec Poutine au G20

Le président américain Joe Biden a assuré mardi n'avoir "pas l'intention" de rencontrer Vladimir Poutine au prochain sommet du G20, mais ajouté "cela dépend", en particulier si le président russe veut évoquer le sort d'une Américaine détenue en Russie.

"Je n'ai pas l'intention de le rencontrer. Mais si par exemple il venait me voir au G20 et me disait 'Je veux parler de la libération (de la star américaine du basketball féminin Brittney) Griner', je le rencontrerais. Ce que je veux dire est que cela dépend", a-t-il dit dans une interview avec la chaîne CNN.

Par ailleurs, le président américain a affirmé que son homologue russe Vladimir Poutine avait "clairement" mal évalué la situation en Ukraine et avait "fait une complète erreur de calcul" sur la résistance qu'il rencontrerait.

"Je pense que c'est une personne rationnelle qui a clairement mal évalué" la situation, a déclaré Joe Biden.

"Il pensait qu'il allait être accueilli à bras ouverts (...) et je pense qu'il a fait une complète erreur de calcul", a encore dit le président américain à propos de son homologue russe Vladimir Poutine.

