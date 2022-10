En direct : la Russie va évacuer la population du Sud face à l'avancée des troupes ukrainiennes

Heure par Heure

Une femme et ses enfants dans les rues de Skadovsk dans l'oblast de Kherson, le 20 mai 2022.

La Russie a annoncé qu'elle allait évacuer vers son territoire la population de la région de Kherson alors que la contre-offensive menée par Kiev continue de progresser dans le sud de l'Ukraine. De son côté, l'OTAN réfléchit à la mise en place d'un bouclier-anti-aérien. Réclamé par le président Volodymyr Zelensky, il permettrait de protéger les principaux objectifs stratégiques ukrainiens des bombardements russes. Suivez en direct les derniers développements du conflit.

6 h 45 : la Russie va évacuer la population du Sud face à la contre-offensive de Kiev

La Russie a annoncé qu'elle allait organiser l'évacuation vers son territoire de la population de la région de Kherson dans le sud de l'Ukraine, affirmant répondre à une demande des autorités d'occupation locales menacées par les progrès de la contre-offensive des forces ukrainiennes.

Dans le même temps, alors que malgré ses frappes massives cette semaine dans tout le pays la Russie reste en difficulté sur le terrain face aux contre-offensives ukrainiennes, l'Union européenne a lancé une nouvelle mise en garde à Vladimir Poutine: s'il commet une frappe nucléaire, son armée sera "anéantie" par les Occidentaux, a-t-il été prévenu.

Dans l'immédiat c'est d'évacuations de population qu'il est question à Moscou. "À la suite de l'appel du chef de la région de Kherson (...) le gouvernement a décidé d'organiser une aide pour le départ des habitants de la région vers d'autres régions" de la Fédération de Russie, a déclaré le vice-Premier ministre Marat Khousnoulline à la télévision.

"Nous fournirons à chacun un logement gratuit et tout le nécessaire", a poursuivi le ministre, sans donner d'indications sur le nombre de personnes concernées.

5 h 51 : plainte contre TotalÉnergies pour complicité de crime de guerre en Ukraine

Deux ONG ont déposé jeudi auprès du parquet national antiterroriste français une plainte contre TotalÉnergies pour "complicité de crime de guerre" pour avoir exploité un gisement de gaz fabriquant du kérosène utilisé par les avions russes effectuant des bombardements en Ukraine, a rapporté Le Monde.

Le groupe pétrolier français a rejeté ces accusations, les qualifiant de "diffamatoires", selon un communiqué effectué auprès du quotidien.

4 h 31 : les Alliés veulent bâtir une défense antiaérienne "patchwork" pour l'Ukraine

Washington fait pression sur les alliés de l'Ukraine pour bâtir de toute urgence une défense antiaérienne "patchwork" à partir d'équipements aux standards de l'Otan et donc compatibles, certains ultra-modernes, d'autres plus anciens, pour protéger les principaux objectifs stratégiques ukrainiens des bombardements russes.

"Ce que la direction (ukrainienne) a décrit comme la chose dont ils avaient le plus besoin immédiatement, c'est la défense antiaérienne", a rappelé jeudi à Bruxelles le ministre américain de la Défense Lloyd Austin, au lendemain d'une réunion des 50 pays alliés qui coordonnent leur soutien militaire à Kiev.

Or, pour mettre sur pied le "bouclier antiaérien" réclamé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il faut créer ce que les militaires appellent une défense sol-air multi-couches.

"Ce sont des systèmes à courte portée, basse altitude, ensuite des systèmes à moyenne portée, moyenne altitude, et enfin des systèmes à longue portée, haute altitude", a expliqué mercredi à la presse le chef d'état-major américain, le général Mark Milley.

Ces trois niveaux permettront de protéger les objectifs stratégiques ukrainiens, comme les grandes villes, les infrastructures clés ou les centres de pouvoir, contre les missiles balistiques, les missiles de croisière ou encore les drones.

1 h 01 : des civils ukrainiens formés par l'armée britannique en Angleterre

Avant de rejoindre le champ de bataille dans leur pays, des civils ukrainiens s'entraînent dans la campagne anglaise, dans le sud du Royaume-Uni, avec au programme formation au maniement des armes et au secourisme ainsi que simulation de combats.

Plus de 5 700 ont déjà terminé cet entrainement et sont retournés en Ukraine depuis que le programme a été annoncé en juin, indique le ministère de la Défense. Au total, le Royaume-Uni, qui a fourni une aide militaire importante à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février, a proposé de former 19 000 civils ukrainiens sur son sol.

Avec Reuters et AFP

