L'actu en dessin : la crainte d'une riposte nucléaire de l'armée russe en Ukraine

Cartooning for peace

© Cartooning for peace

Malgré ses frappes massives cette semaine dans tout le pays, la Russie recule sur le terrain face aux contre-offensives ukrainiennes dans l'Est et le Sud. En difficulté, le régime de Vladimir Poutine menace d'utiliser des armes nucléaires tactiques. Le regard du dessinateur algérien Dilem sur ce nouveau chapitre du conflit.

Publicité Lire la suite

Attaque du Pont de Crimée, revers cuisants dans l'Est et le Sud, montée des critiques en interne : la Russie enchaîne les déconvenues sur le terrain ukrainien et brandit la menace des armes nucléaires tactiques. Acculé, Vladimir Poutine est-il prêt à franchir le Rubicon ? Dilem croque ici un président russe apeuré, qui pour échapper à l'avancée d'un char ukrainien, semble tenté par le bouton rouge situé juste derrière lui.

Ali Dilem a démarré sa carrière de dessinateur au quotidien Le Jeune Indépendant en 1990 puis a rejoint Le Matin en 1991 et La Liberté en 1996. Il travaille également pour l’émission française Kiosque sur TV5. Le caricaturiste est connu pour sa liberté de ton envers le régime de Bouteflika, des dessins qui lui ont valu pas moins d’une soixantaine de procès. Depuis le 11 octobre 2010, Dilem est fait chevalier des Arts et des Lettres après avoir déjà reçu une vingtaine de prix internationaux dont le prix international du dessin de presse en 2000.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne