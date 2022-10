En direct : l'Arabie saoudite annonce 400 millions de dollars d'aide humanitaire à l'Ukraine

heure par heure

L'Arabie saoudite a annoncé samedi une aide humanitaire de 400 millions de dollars pour Kiev. Le prince héritier Mohammed ben Salmane a souligné "la position du royaume de soutenir tout ce qui contribuera à la désescalade, et la volonté du royaume de poursuivre les efforts de médiation". Suivez en direct les derniers développements de la guerre en Ukraine.

3 h 32 : l'Arabie saoudite annonce 400 millions de dollars d'aide humanitaire à l'Ukraine

L'Arabie saoudite a annoncé une aide humanitaire de 400 millions de dollars pour Kiev, et son prince héritier Mohammed ben Salmane a parlé au téléphone au président ukrainien Volodymyr Zelensky, a indiqué l'agence de presse officielle SPA.

Le prince a souligné "la position du royaume de soutenir tout ce qui contribuera à la désescalade, et la volonté du royaume de poursuivre les efforts de médiation", a précisé SPA.

En septembre, Ryad avait joué un rôle inattendu de médiateur, aboutissant à un échange de prisonniers entre Moscou et Kiev.

2 h 08 : Poutine estime faire "tout comme il faut" en Ukraine

La Russie agit "comme il faut" en Ukraine : Vladimir Poutine s'est adressé un autosatisfecit après bientôt huit mois de guerre et en dépit de la série de revers qu'enregistre son armée face aux forces ukrainiennes.

Le président russe s'exprimait devant la presse au Kazakhstan à l'issue de sommets régionaux. Le même jour, l'Ukraine célébrait, de son côté, pour la première fois depuis le début de l'invasion, sa Journée des défenseurs, l'occasion pour son chef de l'Etat Volodymyr Zelensky de promettre la victoire aux siens.

"Ce n'est pas agréable ce qui se passe maintenant, mais (si la Russie n'avait pas attaqué l'Ukraine le 24 février), on aurait été dans la même situation un peu plus tard, les conditions auraient juste été plus mauvaises pour nous. Donc, nous faisons tout comme il faut", a répondu le président russe à un journaliste qui lui demandait s'il avait des regrets.

1 h 57 : Washington annonce 725 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine

Les États-Unis vont fournir 725 millions de dollars supplémentaires d'aide militaire à l'Ukraine pour sa défense face à l'invasion russe, ont annoncé le Pentagone et le département d'État.

"Ce versement portera le total de l'aide militaire américaine fournie à l'Ukraine à un montant sans précédent de plus de 18,3 milliards de dollars" depuis l'entrée en fonction de Joe Biden, a précisé le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken dans un communiqué.

Le Pentagone détaille que le nouveau lot promis par Washington comprend notamment des munitions de Himars, un lance-roquettes monté sur des blindés légers qui joue un rôle important dans les contre-offensives ukrainiennes dans l'est et le sud du pays.

Avec Reuters et AFP

