En direct : une fusillade fait 11 morts sur un terrain militaire russe, non loin de l'Ukraine

Au moins 11 personnes sont mortes et 15 autres ont été blessées lors d'une fusillade sur un terrain militaire russe dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, selon le ministère russe de la Défense, qui a qualifié l'incident "d'attentat". Suivez en direct les derniers développements de la guerre en Ukraine.

5 h 50 : 11 morts dans un "attentat" sur un terrain militaire russe

Au moins 11 personnes sont mortes et 15 autres ont été blessées lors d'une fusillade survenue samedi sur un terrain militaire russe dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, selon le ministère russe de la Défense, qui a qualifié l'incident "d'attentat".

"Le 15 octobre, sur un terrain d'entraînement du district militaire Ouest, dans la région de Belgorod, deux citoyens originaires d'un pays de la CEI ont commis un attentat", a indiqué le ministère, en référence à la Communauté des Etats Indépendants, une alliance de plusieurs ex-républiques soviétiques.

"Lors de la conduite d'un entrainement au tir avec des personnes s'étant portées volontaires pour prendre part à l'opération militaire spéciale (en Ukraine), les terroristes ont ouvert le feu avec des armes automatiques sur les membres de l'unité", poursuit le ministère.

2 h 50 : les forces ukrainiennes tiennent Bakhmout, affirme Zelensky

Les forces ukrainiennes contrôlent toujours la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, malgré les assauts répétés de l'armée russe, affirme Volodymyr Zelensky.

S'exprimant lors de son allocution quotidienne, le président ukrainien a déclaré que l'armée russe avait continué à bombarder des villes ukrainiennes à l'aide de drones et de missiles. "Des combats se poursuivent dans diverses zones du front. Une situation très difficile perdure dans la région de Donetsk et dans la région de Louhansk", a-t-il dit. "La (situation) la plus difficile est en direction de Bakhmout, comme lors des jours précédents. Nous tenons nos positions."

Avec Reuters et AFP

