En direct : nouveaux bombardements en Ukraine, tensions autour d'un barrage stratégique

Heure par Heure

L'Ukraine a accusé jeudi la Russie d'avoir miné un barrage hydro-électrique près de Kherson, dans le sud du pays, en vue de provoquer une "catastrophe" dans cette région qu'elle a commencé à évacuer face à l'avancée des troupes de Kiev. De son côté, Moscou accuse les forces de Kiev d'avoir tué quatre personnes en bombardant le pont Antonovski reliant les deux rives du Dniepr, situé à l'Est de la ville et utilisé pour des évacuations. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine.

Publicité Lire la suite

9 h 05 : des bombardements ukrainiens sur des évacuations font quatre morts à Kherson, selon les forces russes

Les autorités pro-russes de la région de Kherson ont accusé les forces de Kiev d'avoir tué quatre personnes en bombardant le pont Antonovski reliant les rives Nord et Sud du fleuve Dniepr, utilisé pour des évacuations.

"Quatre personnes ont été tuées", a indiqué sur Telegram Kirill Stremooussov, le chef adjoint de l'occupation russe à Kherson. "La ville de Kherson, comme une forteresse, prépare sa défense", a-t-il écrit.

8 h 02 : une série d'explosions secoue Kharkiv et Zaporijjia

Une série d'explosions a secoué vendredi matin Kharkiv et Zaporijia, ont annoncé les autorités ukrainiennes.

Selon le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, un site industriel a été touché par plusieurs missiles. Des sauveteurs s'efforcent toujours d'évaluer les dégâts et de déterminer s'il y a des victimes. Aucun bilan des bombardements sur Zaporijjia n'a encore été communiqué.

6 h 10 : l'Ukraine accuse la Russie d'avoir miné un barrage près de Kherson

"La Russie prépare consciemment le terrain pour une catastrophe de grande ampleur dans le sud de l'Ukraine", a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à distance devant le Conseil de l'Union européenne, jeudi 20 octobre.

Selon lui, les forces russes "ont miné le barrage et les unités de la centrale hydroélectrique de Kakhovka", une des plus grandes infrastructures de ce type en Ukraine. Si le barrage explose, "plus de 80 localités, dont Kherson, se retrouveront dans la zone d'inondation rapide", s'est-il alarmé.

"Cela pourrait détruire l'approvisionnement en eau d'une grande partie du sud de l'Ukraine", et affecter le refroidissement des réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijjia, qui puise son eau dans ce lac artificiel de 18 millions de mètres cubes, a ajouté Volodymyr Zelensky.

Le but de la Russie est d'arrêter l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région et de protéger les forces russes, a estimé sur Twitter un des conseillers du président, Mykhaïlo Podolyak.

2 h 19 : accord des 27 en vue de mesures pour "contenir les prix de l'énergie"

Les dirigeants des Vingt-Sept se sont mis d'accord, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour "travailler à des mesures" destinées à endiguer la flambée des prix de l'énergie, a annoncé le président du Conseil européen Charles Michel.

"L'unité et la solidarité prévalent. Accord pour travailler à des mesures pour contenir les prix de l'énergie pour les ménages et les entreprises", a-t-il tweeté, sans livrer de détails, en particulier sur la question sensible d'un possible plafonnement des prix.

1 h 36 : Joe Biden accuse les républicains de vouloir potentiellement réduire l'aide financière américaine à l'Ukraine

Joe Biden a fustigé jeudi soir le Parti républicain en l'accusant de vouloir, en cas de victoire aux élections législatives de novembre, potentiellement diminuer le soutien financier américain à l'Ukraine.

"Ils disent que s'ils gagnent, ils ne continueront probablement pas à financer l'Ukraine", a déclaré le président américain lors d'un déplacement en Pennsylvanie, État-clé pour les élections de mi-mandat.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne