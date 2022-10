En direct : les Européens réclament une enquête de l'ONU sur les drones iraniens en Ukraine

heure par heure

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont réclamé vendredi, dans un courrier adressé à l'ONU, une enquête "impartiale" sur les drones iraniens fournis selon les Occidentaux à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Sur le terrain, Kiev a revendiqué de nouvelles avancées dans la région de Kherson. Suivez heure par heure les derniers développements de la guerre en Ukraine.

7 h 07 : l'usage par la Russie de l'arme nucléaire serait "un acte d'hostilité contre l'humanité", déclare Fumio Kishida

L'usage par la Russie de l'arme nucléaire serait "un acte d'hostilité contre l'humanité", a averti le Premier ministre japonais Fumio Kishida, samedi en visite en Australie.

L'intimidation russe sur "l'utilisation de l'arme nucléaire est une menace grave pour la paix et la sécurité de la communauté internationale et est absolument inacceptable", a déclaré le dirigeant du seul pays jamais frappé par la bombe atomique.

3 h 10 : l’Ukraine avance dans le sud

Kiev a revendiqué de nouvelles avancées dans la région stratégique de Kherson, une ville du sud de l'Ukraine dont la Russie a entrepris d'évacuer la population civile vendredi, jour où les ministres de la Défense américain et russe se sont entretenus par téléphone.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité vendredi soir dans une vidéo des "bons résultats" de son armée dans cette région où, a-t-il affirmé, plus de trente blindés russes ont notamment été capturés.

1 h 11 : les Européens réclament une enquête de l'ONU sur les drones iraniens en Ukraine

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont réclamé vendredi, dans un courrier adressé à l'ONU, une enquête "impartiale" sur les drones iraniens fournis selon les Occidentaux à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.

"Une enquête de l'équipe du secrétariat de l'ONU chargée de la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité 2231 serait la bienvenue et nous sommes disposés à soutenir le travail du secrétariat pour mener son enquête technique et impartiale", note la lettre consultée par l'AFP et adressée au Conseil de sécurité et au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Avec AFP et Reuters

