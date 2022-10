La Communauté catholique de Sant'Egidio, un allié pour Emmanuel Macron en Afrique ?

INTERVIEW

Le président français Emmanuel Macron est à Rome, dimanche 23 octobre, pour le début d'un sommet interreligieux de trois jours organisé par la Communauté de Sant'Egidio. Cette organisation caritative catholique proche du pape François est connue pour ses efforts en faveur de la paix et du dialogue interreligieux, notamment en Afrique.

Emmanuel Macron, qui rencontrera le pape François lundi 24 octobre, au deuxième jour de sa visite en Italie, va assister à l'ouverture du sommet annuel de la paix de la Communauté de Sant'Egidio. Il sera aux côtés des présidents italien, Sergio Mattarella, et nigérien, Mohamed Bazoum. Le président français cherchera aussi à éviter Giorgia Meloni et les dirigeants italiens d'extrême droite, lesquels dirigent le nouveau gouvernement italien.

Le rassemblement, auquel doit également assister le grand rabbin de France, Haïm Korsia, sera la dernière étape d'une série de rencontres entre le chef d'État français et les dirigeants de l'organisation caritative catholique, parfois surnommée les "Nations unies du Trastevere" – du nom d'un quartier de Rome – pour ses efforts visant à apaiser les conflits dans le monde.

Au moment où il a annoncé le programme de l'événement plus tôt ce mois-ci, Marco Impagliazzo, le chef de Sant'Egidio, a salué les point de vue d'Emmanuel Macron sur la coopération européenne et les relations avec l'Afrique. Il a également défendu la décision du président français de maintenir un dialogue avec Moscou, alors que la guerre en Ukraine fait rage.

France 24 s'est entretenu avec Odon Vallet, historien des religions, à propos des affinités d'Emmanuel Macron avec la Communauté de Sant'Egidio et sur l'importance de son voyage à Rome, où la coalition des droites menée par le parti Fratelli d'Italia, aux racines néofascistes, vient de former un nouveau gouvernement.

France 24 : Comment expliquer l'affinité entre le président français et la Communauté de Sant'Egidio ?

Odon Vallet : Cette communauté a été créée en 1968 à Rome. C'est l'année où des communautés catholiques ont été créées dans le but d'allier l'Église aux forces progressistes, tout en combattant les soixante-huitards athées : aux États-Unis, les opposants à la guerre au Vietnam, en France, ceux qui participaient aux événements de Mai-68. En Italie, on craignait une déchristianisation.

Sant'Egidio, c'est un peu comme l'abbé Pierre : la communauté est présente dans toute la philanthropie, la charité, le combat pour la paix. Elle mériterait certainement le prix Nobel de la paix même si elle ne connaît pas le succès partout, loin de là. Ce qui ne peut qu'encourager le président français à avoir des bonnes relations avec elle et aussi avec le pape François, qui vit sans doute ses derniers mois.

Mais Sant'Egidio, ça dit quelque chose aussi aux Français. Il faut savoir que, depuis quelques mois, ils sont les animateurs de la paroisse de Saint-Merry, au centre de Paris. Et aujourd'hui, un certain nombre de projets de loi et de thèmes, du type euthanasie et avortement, sont en train de choquer une partie des Français et une autre partie pas du tout. Les catholiques français sont divisés sur ces questions. N'oublions pas que quand Emmanuel Macron a été élu, il est allé très rapidement au Collège des Bernardins. C'était l'euphorie parmi les catholiques français, et puis, quelques mois plus tard, l'euphorie est retombée. Il y a eu plein de conflits. Une communauté comme Sant'Egidio, ce sont des gens qui vont assez bien dans le sens de ce que souhaite Emmanuel Macron.

Ajoutons un dernier point : ils sont très présents sur les cinq continents mais surtout en Afrique. Or, vous le savez, aujourd'hui la France est parfois mal vue en Afrique.

En quoi Sant'Egidio peut-elle aider la France en Afrique ?

Il y a en Afrique un sentiment anti-Français, pas partagé par tout le monde, mais qui est quand même très présent. Moi qui suis beaucoup au Bénin, je peux vous dire que c'est un énorme problème pour la république française. Surtout que (le président russe Vladimir) Poutine fait tout ce qu'il peut pour gêner la France en Afrique avec les commandos Wagner. Je pense qu'Emmanuel Macron se dit, au fond : 'Je suis un peu en Afrique avec Sant'Egidio, c'est le contraire de Wagner et Wagner fait des misères à la France'.

En somme, avoir des relations avec une communauté qu'on aurait appelée autrefois catholique de gauche, et qui n'est pas du tout défavorable à la France, c'est pour le chef de l'État une démarche positive, étant donné qu'Emmanuel Macron a besoin de rompre les relations entre droite dure et extrême droite, et aussi d'avoir des relations avec des gens qui sont très présents en Afrique.

Emmanuel Macron était proche du chef de gouvernement sortant, Mario Draghi. Pourquoi ne pas saisir l'occasion pour rencontrer sa successeure, Giorgia Meloni ?

Emmanuel Macron ne veut pas rencontrer les prochains dirigeants italiens puisque, depuis la récente élection, il y a toute une équipe qui est de droite dure, voire d'extrême droite. Or, la crainte d'Emmanuel Macron, c'est qu'en voyant un chef de gouvernement qui soit totalement incompatible avec ce qu'il souhaite pour la France, on lui dise 'Eh bien, pourquoi ne pas avoir un Eric Zemmour et une Marine Le Pen avec éventuellement quelques dirigeants des Républicains ?'. Ce mélange de droite dure et d'extrême droite serait ce qu'il y a de pire.

Par contre, il est tout à fait intéressé par le Vatican pour au moins deux raisons. La première, c'est que le pape François n'est pas éternel, que c'est quelqu'un dont il se sent assez proche. Et puis, il y a Sant'Egidio.

La communauté de Sant'Egidio est très active dans l'aide aux migrants. Sont-ils sur la même longueur d'onde avec Macron ?

Les migrants, c'est capital parce que l'Italie est le pays qui en a accueillis le plus, venant d'Afrique, et parce que la question de leur accueil est un vrai problème aussi en France. Aujourd'hui, il y a le contexte affreux de l'affaire Lola, mais il y a surtout des migrants en situation parfois irrégulière qui sont parfaitement pacifiques et sans lesquels notre société ne fonctionnerait pas.

Le pourcentage de catholiques, souvent pratiquants, ayant voté pour Marine le Pen est égal à la proportion française. C'est-à-dire qu'un quart des catholiques votent pour l'extrême droite, et ça, ça ennuie beaucoup Macron. Parce que ça voudrait dire que quelque part, il y a un vrai risque de voir les responsables catholiques, y compris l'épiscopat, non pas se rallier à l'extrême droite, mais ne plus y être totalement opposés avec la clarté, par exemple, d'un pape François.

Ce que le président souhaite dire sur l'immigration, c'est que la France est un pays accueillant mais pas à n'importe quelles conditions. Emmanuel Macron a le souci de ne pas laisser la France aux mains de l'extrême droite puisque c'est son deuxième et dernier mandat. Il se dit : 'Je voudrais laisser une atmosphère amicale entre ceux qui habitent en France, qu'ils soient Français ou pas'. Et pour cela, il a besoin de renouer avec quelque chose d'universel – c'est le sens du mot 'catholique' – dans le domaine des relations cordiales.

