En direct : les autorités prorusses appellent les civils à quitter Kherson "immédiatement"

heure par heure

Les autorités russes d'occupation ont renouvelé leur appel aux civils à quitter la ville de Kherson, évoquant une situation militaire tendue face à l'avancée des forces ukrainiennes. Depuis plusieurs jours, des milliers de civils fuient Kherson en traversant le fleuve Dniepr en prévision d'une offensive imminente des forces ukrainiennes pour reprendre la ville. Suivez en direct les derniers événements en Ukraine.

Publicité Lire la suite

4 h 06 : le G7 condamne l'enlèvement de cadres de la centrale de Zaporijjia par la Russie

Le Groupe des Sept (G7) a condamné l'enlèvement de cadres de la centrale nucléaire de Zaporijjia par les forces russes et demande que la centrale repasse sous contrôle ukrainien. "Nous condamnons l'enlèvement de cadres et d'employés de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia par la Russie", a indiqué le groupe des directeurs du G7 sur la non-prolifération dans un communiqué daté de samedi. "Nous demandons à la Russie que la centrale repasse entièrement sous le contrôle de l'Ukraine, sa propriétaire légitime et souveraine", était-il écrit.

L'armée russe s'est emparée de la plus grande centrale nucléaire d'Europe en mars peu après le début de son invasion de l'Ukraine.

2 h 50 : les autorités prorusses appellent les civils à quitter Kherson "immédiatement"

Les autorités prorusses de la région de Kherson, annexée par la Russie dans le sud de l'Ukraine, ont appelé les civils à quitter "immédiatement" la capitale régionale, face à l'avancée des forces de Kiev.

"Tous les habitants civils de Kherson doivent immédiatement quitter la ville", a indiqué samedi sur Telegram l'administration d'occupation prorusse de la région, en évoquant une "situation tendue sur le front" et "un danger accru de bombardements massifs".

Des évacuations vers la rive gauche du fleuve Dniepr, qui borde Kherson, sont en cours depuis mercredi. Mais l'appel de samedi revêt un caractère d'urgence accrue. Environ 25 000 personnes ont déjà été évacuées, a indiqué samedi un responsable de Kherson, Kirill Stremousov, à l'agence de presse russe Interfax.

01:05

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne