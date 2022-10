En direct : des élus démocrates appellent Joe Biden à ajuster sa stratégie sur l'Ukraine

Heure par Heure

Des élus de l'aile gauche du Parti démocrate américain ont demandé, lundi, au président Joe Biden d'engager des pourparlers directs avec Moscou, afin de mettre rapidement fin à la guerre. C'est la première fois qu'un tel appel émane du propre parti du président. Suivez les derniers développements en direct.

6 h 50 : le président allemand Steinmeier est arrivé à Kiev pour une visite surprise

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier est arrivé à Kiev, mardi, a indiqué à l'AFP sa porte-parole, confirmant sa visite surprise en Ukraine.

"Je me réjouis de ma rencontre avec le président Volodymyr Zelensky à Kiev", a-t-il déclaré, selon un texte envoyé par la porte-parole.

2 h 05 : l'Otan met en garde Moscou contre le "prétexte" d'une "bombe sale"

L'Otan et les Occidentaux ont prévenu, lundi 24 octobre, la Russie qu'elle ne devait pas créer une "escalade" dans le conflit en Ukraine sous le "prétexte" d'une "bombe sale", que Moscou accuse de nouveau Kiev de préparer.

Moscou avait avancé pour la première fois ces accusations, dimanche, lors de conversations téléphoniques entre le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et ses homologues américain, français, britannique et turc.

"Les alliés de l'Otan rejettent cette allégation. La Russie ne doit pas utiliser cela comme un prétexte à une escalade" du conflit en Ukraine, a tweeté lundi soir le patron de l'Otan, Jens Stoltenberg, après s'être entretenu avec le chef du Pentagone Lloyd Austin et le ministre britannique de la Défense Ben Wallace.

1 h 59 : des élus démocrates appellent Joe Biden à ajuster sa stratégie sur l'Ukraine

Des élus de l'aile gauche du Parti démocrate américain ont demandé, lundi, au président Joe Biden, qui a débloqué des milliards de dollars en aide militaire à l'Ukraine face à l'invasion russe de démultiplier les efforts diplomatiques et d'engager des pourparlers directs avec Moscou dans un but : une fin rapide à la guerre. C'est la première fois qu'un tel appel émane du propre parti du président.

"Nous vous appelons à accompagner le soutien économique et militaire que les États-Unis ont fourni à l'Ukraine d'une impulsion diplomatique proactive, et à redoubler d'efforts pour chercher un cadre réaliste pour un cessez-le-feu", ont dit les élus dans leur lettre, en disant clairement être contre l'invasion "illégale et scandaleuse" de l'Ukraine et que toute solution devrait être approuvée par Kiev.

"Mais en tant que législateurs responsables de la manière dont sont dépensés des dizaines de milliards de dollars du contribuable américain en assistance militaire dans le conflit, nous pensons qu'une telle implication dans cette guerre crée également la responsabilité pour les États-Unis de sérieusement explorer toutes les voies possibles", ont-ils ajouté.

Parmi eux figurent Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar et Pramila Jayapal, figures de l'aile progressiste du parti.

Avec AFP et Reuters

