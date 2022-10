En direct : la Russie et l'Ukraine vont livrer "la plus rude des batailles" à Kherson

Heure par Heure

Un responsable ukrainien a estimé que les forces russes, qui occupent une partie de la région de stratégique de Kherson dans le sud de l'Ukraine, et les soldats ukrainiens, qui avancent vers la capitale régionale, se livreraient "la plus rude des batailles" dans la ville de Kherson. Suivez les derniers développements en direct.

Publicité Lire la suite

4 h 12 : la Russie et l'Ukraine vont livrer "la plus rude des batailles" à Kherson

"À Kherson, la situation est claire. Les Russes rassemblent leurs forces", a déclaré mardi le conseiller à la présidence ukrainienne Oleksiy Arestovitch dans une vidéo. "Cela signifie que personne n'est prêt à reculer. Au contraire, la plus rude des batailles se déroulera à Kherson, a-t-il ajouté, sans toutefois dire quand cette bataille pourrait se dérouler.

3 h 37 : Biden et Sunak conviennent de soutenir l'Ukraine

Le président américain Joe Biden et le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak ont souligné le besoin de "soutenir l'Ukraine" et de coopérer face aux "défis posés par la Chine" lors de leur premier appel téléphonique, a indiqué la Maison Blanche mardi.

Joe Biden et Rishi Sunak "se sont accordés sur l'importance de travailler ensemble pour soutenir l'Ukraine et pour tenir la Russie responsable de son agression, de confronter les défis posés par la Chine, et de garantir des ressources en énergie durables et abordables", souligne l'exécutif américain dans un communiqué.

1 h 24 : devant le Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie a réitéré ses accusations contre l'Ukraine

"L'Ukraine a les capacités et l'Ukraine a les motifs de faire (une bombe sale), parce que le régime de (Volodymyr) Zelensky veut éviter la défaite et veut impliquer l'Otan dans une confrontation directe avec la Russie", a déclaré à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité, mardi soir, l'ambassadeur russe adjoint à l'ONU Dmitry Polyanskiy, pointant du doigt deux structures capables de fabriquer ces bombes "pas sophistiquées" en Ukraine.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne