Royaume-Uni : le Premier ministre Rishi Sunak reporte sa présentation budgétaire

Le nouveau gouvernement britannique a décalé mercredi de deux semaines la présentation d'un plan budgétaire destiné notamment à rassurer les marchés sur la stabilité à long terme des finances publiques, selon un communiqué de Downing Street.

Le nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a décidé de reporter de deux semaines la présentation du programme budgétaire destiné à équilibrer les comptes publics, qui était programmée le 31 octobre.

Le chef du gouvernement et le ministre des Finances, Jeremy Hunt, "se sont mis d'accord sur la date du 17 novembre" pour dévoiler ces mesures très attendues après le fiasco du "minibudget" du précédent gouvernement mené par Liz Truss.

Rassurer les marchés

Ce plan budgétaire est destiné notamment à rassurer les marchés sur la stabilité à long terme des finances publiques, selon un communiqué de Downing Street. Sa présentation avait été fixée par le précédent gouvernement.

Lors de sa première réunion de cabinet ministériel mercredi, Rishi Sunak a fait valoir que "la stabilité économique et la soutenabilité budgétaire seraient au cœur de la mission de son gouvernement", d'après le communiqué. Il a répété que cela nécessiterait "des décisions difficiles" même si le gouvernement aura à cœur de "protéger les plus vulnérables et de rechercher la croissance à long terme".

Jeremy Hunt a pour sa part dit à des journalistes que le budget qui sera dévoilé mi-novembre "montrera un recul de la dette à moyen terme" et qu'il sera fondé sur de très précises prévisions économiques.

Probable hausse des taux de la Banque d'Angleterre

Le changement du calendrier pourrait influencer les décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE), qui devrait relever ses taux lors de sa prochaine réunion et qui doit lancer son programme de resserrement quantitatif ("quantitative tightening", QT) mardi 1er novembre.

La date d'ouverture de ce programme de vente d'obligations a été repoussée d'un jour la semaine dernière afin d'intervenir après la présentation du plan budgétaire.

Reconduit par Rishi Sunak dans son nouveau gouvernement formé mardi, Jeremy Hunt, ancien ministre des Affaires étrangères de Theresa May, avait été nommé ministre des Finances par Liz Truss mi-octobre après la démission de Kwasi Kwarteng, poussé vers la sortie après plusieurs semaines de turbulences financières et politiques déclenchées par son "minibudget" présenté fin septembre.

Son arrivée et l'annonce de son intention de revenir sur les promesses d'allègements fiscaux massifs non financés a permis de rassurer les marchés mais n'a pas empêché la démission de Liz Truss la semaine dernière, après seulement 44 jours au 10 Downing Street.

Avec AFP et Reuters

