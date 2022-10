L’accès aux études supérieures, un défi pour de nombreux jeunes en Europe

SUR ENTR

L’entrée à l’université peut être difficile pour certains jeunes. Surtout quand ils sont les premiers de leur famille à y mettre les pieds. C’est ce qu’ont vécu Walid, Shirley et Agnesa.

Comment faire quand on est le premier de sa famille à faire des études ? Pour Walid, petit-fils d'immigrés en France, la fac a été un parcours du combattant. Les difficultés financières, les différences sociales et la pression de leur famille sont parfois lourdes à porter pour ces jeunes, qui doivent se battre plus que les autres pour réussir.

Walid, Shirley et Agnesa, issus de pays et de milieux différents, ont tous les trois senti ce décalage lors de leur entrée à l'université. Dans cette vidéo, ils nous racontent leur parcours scolaire, parfois long et semé d’embûches, et comment ils ont fini par atteindre leur objectif.

