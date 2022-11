En direct : la Russie reprend sa participation à l'accord sur les exportations de céréales

HEURE PAR HEURE

Moscou a annoncé la reprise de sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Les cargos chargés de céréales étaient jusque-là cloués aux ports après que la Russie a exigé des garanties de protection de la flotte russe dans le couloir de navigation dédié aux exportations. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine.

Publicité Lire la suite

11 h 34 : Moscou annonce reprendre sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes

La Russie a annoncé reprendre sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes après avoir reçu des "garanties écrites" de la part de l'Ukraine sur la démilitarisation du couloir utilisé pour leur transport.

"La Russie considère que les garanties reçues jusqu'à présent semblent suffisantes et reprend la mise en œuvre de l'accord", a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram. Moscou avait suspendu sa participation samedi dernier après une attaque sur sa flotte en Crimée.

11 h 20 : la Russie assure que les contacts sur le trafic maritime "se poursuivent"

Le Kremlin indique que les "contacts se poursuivent" au sujet de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, pour lequel Moscou a suspendu sa participation après une attaque imputée à Kiev.

"Les contacts se poursuivent. Le président (russe Vladimir Poutine) a parlé à (son homologue turc Recep Tayyip) Erdogan hier. La conversation a été longue. Mais la Russie suspend toujours sa participation en raison de l'incapacité à garantir la sécurité du passage des navires", a indiqué à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

11 h 10 : Erdogan annonce la reprise du trafic de céréales en mer Noire

La Russie a informé la Turquie qu'elle allait de nouveau appliquer, à compter de mercredi midi, l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, a annoncé le président turc Recep Tayyip Erdogan.

"Suite à l'entretien avec (le président russe Vladimir) Poutine hier, les expéditions de céréales se poursuivront à partir de midi aujourd'hui, comme prévu", a déclaré Recep Tayyip Erdogan.

9 h 45 : la Pologne va construire une barrière à la frontière avec le territoire russe de Kaliningrad

Le ministre polonais de la Défense a annoncé la construction d'une barrière le long de la frontière avec l'exclave russe de Kaliningrad. L'objectif revendiqué est d'empêcher son franchissement illégal par des migrants – des passages orchestrés, selon Varsovie, par la Russie.

Pour une raison similaire, la Pologne s'est déjà dotée d'une barrière physique et électronique le long de sa frontière avec la Biélorussie, alliée de la Russie.

9 h 13 : le chef de la diplomatie espagnole à Kiev pour livrer des ambulances

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, se trouve à Kiev pour livrer trente ambulances aux autorités ukrainiennes et "constater les effets dévastateurs (des) attaques russes", a annoncé son bureau.

M. Albares "restera toute la journée en visite officielle" dans la capitale ukrainienne où il "rendra hommage aux victimes de la guerre", précise un communiqué du ministère.

7 h 37 : les cargos céréaliers cloués aux ports après les exigences de Moscou

Les cargos chargés de céréales ukrainiennes étaient cloués aux ports après que Moscou a exigé des garanties de protection de la flotte russe dans le couloir de navigation dédié aux exportations.

"Le couloir céréalier a besoin d'une protection fiable et à long terme", a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky mardi soir dans son allocution quotidienne diffusée sur les réseaux sociaux.

3 h 05 : l'Ukraine au menu d'un entretien téléphonique Pékin-Paris

La cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna et son homologue chinois Wang Yi ont évoqué mardi lors d'un appel téléphonique la coopération entre les deux pays et le conflit en Ukraine, ont indiqué les deux parties.

Lors de cet entretien, le ministre chinois "a déclaré que la Chine et la France devraient planifier et concevoir conjointement des échanges et une coopération de haut niveau dans divers domaines entre les deux pays, afin d'ouvrir de nouvelles perspectives aux relations bilatérales", selon un compte-rendu publié par l'agence Chine Nouvelle.

Sur son compte Twitter, Catherine Colonna a de son côté salué un "entretien constructif". "Nos échanges bilatéraux vont s'intensifier", a-t-elle assuré. "Nous devons agir de concert pour chercher à mettre fin à l'escalade russe en Ukraine et obtenir que la Corée du Nord respecte ses obligations".

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne