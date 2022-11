En direct : les pays du G7 appellent la Russie à prolonger l'accord céréalier

Heure par Heure

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a appelé vendredi, depuis Pékin, le président russe, Vladimir Poutine, à "ne pas refuser" la prolongation de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, qui doit expirer le 19 novembre. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure.

11 h 20 : les pays du G7 appellent la Russie à prolonger l'accord céréalier

Les pays du G7 appellent la Russie à prolonger l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes qui arrive prochainement à expiration, a indiqué vendredi un diplomate américain de haut rang.

"Tout le monde est d'accord sur la nécessité de prolonger l'accord céréalier de la mer Noire", a indiqué ce diplomate à des journalistes sous couvert d'anonymat en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Münster, en Allemagne

10 h 44 : l’ancien président russe Dmitri Medvedev dénonce les "traîtres lâches" qui ont fui pour ne pas combattre en Ukraine

La Russie était "plus forte et plus propre" sans [les déserteurs], a écrit Medvedev sur Telegram, à l'occasion de la Journée de l'unité russe, un jour férié introduit par le président Vladimir Poutine en 2005 pour célébrer une victoire de 1612 sur les forces d'invasion polonaises.

"Nous avons été abandonnés par des gens effrayés, qui se soucient d'eux". "Des traîtres lâches et des transfuges cupides ont fui vers des terres lointaines, laissant leurs os pourrir à l'étranger", a estimé ce proche de Vladimir Poutine.

10 h 14 : Olaf Scholz appelle Vladimir Poutine à poursuivre l'accord sur les céréales

"Je demande au président russe de ne pas refuser la prolongation de l'accord céréalier qui expire dans quelques jours. La faim ne doit pas devenir une autre arme", a déclaré le chancelier à l'occasion de son voyage officiel en Chine.

10 h 08 : le chancelier allemand demande à la Chine de faire jouer "son influence" face à la Russie

"J'ai dit au président [chinois], qu'il est important que la Chine fasse jouer son influence sur la Russie", a déclaré à la presse Olaf Scholz, "cela concerne la nécessité de respecter les principes de la Charte des Nations unies, auxquels nous avons tous souscrit, cela concerne des principes comme celui de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, qui sont aussi pour la Chine une chose importante".

9 h 41 : à Bahreïn, le pape François appelle à l'unité face à la logique des "blocs opposés"

Selon le pape François, en visite au Bahreïn, cette logique des "blocs opposés" s'exprime notamment par une opposition entre "l'Orient et l'Occident", qui "ressemblent de plus en plus à deux mers opposées", une allusion au conflit en Ukraine dénoncé sans relâche par François depuis l'invasion du pays par Moscou fin février.

"On joue avec le feu avec des missiles et des bombes, avec des armes qui provoquent des pleurs et des morts", a déploré François, qui n'a cessé de dénoncer le recours à la force et la menace nucléaire.

En marge de ce discours, le cardinal Pietro Parolin, numéro deux du Saint-Siège qui a rencontré en septembre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a fait état devant la presse de "quelques petits signes" d'avancées dans les négociations avec Moscou.

"Toutes les initiatives pour la paix sont bonnes, l'important est que nous les menions ensemble et qu'elles ne soient pas exploitées à d'autres fins".

9 h 30 : sur le front ukrainien, qu'en est-il de la bataille de Kherson qui se prépare depuis plusieurs semaines ?

Des rumeurs laissent entendre que les Russes seraient en train de se replier. Gulliver Cragg, correspondant de France 24 en Ukraine, donne plus de précisions.

01:10 Guerre en Ukraine : quelle est la stratégie des Russes dans la région de Kherson ? © France24

9 h 27 : le président chinois appelle à des pourparlers de paix

Lors d'une réunion vendredi à Pékin avec le chancelier allemand, Olaf Scholz, le président chinois, Xi Jinping, a appelé à des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine et a mis en garde contre un conflit nucléaire.

0 h 58 : le chancelier allemand, en visite en Chine, discutera de l'Ukraine

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, rencontrera le président chinois, Xi Jinping, et son Premier ministre, Li Keqiang, vendredi, et devrait discuter avec eux de la guerre en Ukraine dans l'espoir que la Chine convainque la Russie de mettre fin aux hostilités.

Avec AFP et Reuters

