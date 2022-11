En direct : le président ukrainien accuse les Russes "d'atrocités" à Kherson

Heure par heure

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a accusé, dimanche, les soldats russes de commettre des crimes de guerre et de tuer des civils à Kherson, dont certaines parties ont été reprises par l'armée ukrainienne la semaine dernière après le retrait de la Russie. Suivez heure par heure les derniers développements du conflit.

7 h 10 : les dirigeants des banques centrales française et allemande soulignent le besoin d'unité

La guerre en Ukraine, l'inflation et la crise énergétique rendent plus que jamais nécessaire d'accélérer le projet d'Union des marchés de capitaux (UMC) de l'Union européenne pour financer ses "transformations verte et numérique", estiment les dirigeants des banques centrales française et allemande dans une tribune commune.

Dans ce texte, publié par Les Échos et Handelsblatt, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, et Joachim Nagel, président de la Banque fédérale d'Allemagne, cherchent à faire preuve d'unité dans un contexte de relations tendues entre Paris et Berlin.

4 h : l'absence de Poutine au G20, symbole d'une "impasse" sur l'Ukraine

Alors que ses troupes mènent une offensive contre l'Ukraine, le président russe a choisi de ne pas prendre de risque et n'ira pas au sommet du G20 qui se tient à partir de mardi à Bali, en Indonésie.

"Lors d'un sommet, il faut avoir des entretiens et se faire photographier. Là, avec qui allait-il parler et se faire prendre en photo ?", s'interroge le politologue russe Alexeï Malachenko, "pas surpris" de cette décision.

Présent ou non, son offensive en Ukraine dominera l'agenda du G20 : vivement dénoncé par les pays occidentaux, le conflit a provoqué ou aggravé plusieurs crises mondiales, notamment économique et climatique.

3 h 16 : activité russe sur la rive gauche du Dniepr

Dans la nuit de dimanche à lundi, le commandement sud de l'armée ukrainienne a affirmé que les forces russes continuaient à "mettre en place une défense sur la rive gauche du Dniepr" et "des lignes de défense supplémentaires à plusieurs niveaux pour tenir les frontières occupées".

Moscou "continue d'infliger des dommages par le feu à nos troupes et aux localités libérées le long de la rive droite du Dniepr en utilisant aviation, artillerie lourde, MLRS (lance-roquettes, ndlr) et mortiers", a-t-il ajouté.

2 h 10 : mettre fin à la guerre en Ukraine, meilleur moyen de redresser l'économie mondiale, pour Washington

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a estimé que mettre fin à la guerre en Ukraine constituait le meilleur moyen de répondre aux difficultés de l'économie mondiale, dans un message apparent à la Russie avant le sommet du G20 en Indonésie.

"Mettre fin à la guerre menée par la Russie constitue un impératif moral et tout simplement la meilleure chose à faire pour l'économie mondiale", a déclaré Janet Yellen à la presse en marge d'une rencontre avec son homologue français Bruno Le Maire, alors que Moscou a appelé le G20, qui rassemble les grandes économies mondiales, à se concentrer sur les questions économiques et financières plutôt que politiques et sécuritaires.

00 h : Zelensky accuse les Russes d'"atrocités" à Kherson

Le président ukrainien a accusé les forces russes d'avoir commis des "atrocités" à Kherson, quelques jours après la reprise de la ville par les Ukrainiens.

"Les corps des tués sont retrouvés : ceux de civils et de militaires. Dans la région de Kherson, l'armée russe a laissé derrière elle les mêmes atrocités que dans d'autres régions de notre pays, où elle a pu entrer", a dit Volodymyr Zelensky, dimanche soir, lors de son allocution quotidienne.

Il a ajouté que 400 "crimes de guerre" russes avaient été documentés, sans préciser s'ils concernaient uniquement la région de Kherson.

Avec AFP et Reuters

