En direct : la Pologne confirme qu'un "projectile de fabrication russe" a atteint son territoire

La Pologne, membre de l'Otan, a confirmé dans la nuit de mardi à mercredi qu'un "projectile de fabrication russe" avait atteint son territoire, faisant deux morts. Une réunion d'urgence des ambassadeurs de l'Otan est prévue mercredi. Suivez en direct les derniers développements du conflit.

0 h 55 : la Pologne renforce la surveillance de son espace aérien

La Pologne a décidé de renforcer la surveillance de son espace aérien, a annoncé mercredi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. Il a par ailleurs confirmé que la Pologne réfléchissait à l'activation de l'article 4 du traité de l'Otan permettant des consultations entre pays membres de l'alliance militaire.

"J'appelle tous les Polonais à garder le calme face à cette tragédie. Soyons prévenants. Ne nous laissons pas manipuler. Nous devons faire preuve de retenue et de prudence", a-t-il déclaré à l'issue d'une réunion d'urgence de son cabinet.

0 h 43 : Sunak exprime sa "solidarité" à Duda et propose l'assistance de Londres

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a exprimé mercredi au président polonais Andrzej Duda la "solidarité" de Londres après la chute selon Varsovie d'un "projectile de fabrication russe" sur le territoire de ce pays de l'Otan, proposant l'assistance britannique.

Lors d'un appel téléphonique depuis le sommet du G20 en Indonésie, le dirigeant conservateur britannique "a réitéré la solidarité du Royaume-Uni avec la Pologne en tant que proche allié" et "a proposé toute l'assistance nécessaire pour établir en urgence ce qu'il s'est passé", a indiqué Downing Street dans un communiqué, précisant que Londres allait "se coordonner" avec ses partenaires.

0 h 32 : Macron assure Morawiecki du soutien de la France

Emmanuel Macron s'est entretenu mardi avec le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki à qui il a affirmé le soutien de la France à la Pologne après l'explosion survenue dans le pays. "La Pologne peut compter sur le soutien de la France et notre disponibilité pour appuyer les enquêtes en cours", a écrit le président français sur Twitter.

Selon la présidence française, Emmanuel Macron "explore la possibilité d'une discussion" dès mercredi matin "au niveau des leaders" du G20 réunis à Bali, pour "analyser les risques" et "prévenir une escalade du conflit", "compte tenu de la présence de tous nos grands partenaires européens et nos grands partenaires alliés au G20".

La seconde journée du G20 mercredi "sera un moment important pour sensibiliser nos grands partenaires comme le président de la République le fait depuis le début de la guerre", a relevé l'Élysée. Le chef de l'État a demandé "de mener les vérifications nécessaires afin d'établir les faits en consultation étroite avec la Pologne et ses alliés au sein de l'Otan", a-t-on indiqué par ailleurs au ministère des Armées.

0 h 16 : Biden a parlé au téléphone avec le chef de l'Otan

Le président américain Joe Biden a échangé au téléphone avec le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, a fait savoir mardi la Maison Blanche, dans un contexte de consultations diplomatiques tous azimuts sur des explosions en Pologne. Une réunion d'urgence des ambassadeurs de l'Otan est prévue mercredi.

0 h 15 : Biden et Duda se concerteront sur les "prochaines étapes"

Le président américain Joe Biden et son homologue polonais Andrzej Duda, qui ont parlé mardi des explosions meurtrières en Pologne, ont convenu de se concerter sur les "prochaines étapes", selon la Maison Blanche.

"Les deux dirigeants ont convenu de rester en contact, tout comme leurs équipes, pour déterminer les prochaines étapes à suivre pendant que l'enquête avance", a précisé l'exécutif américain dans un communiqué.

0 h 13 : condoléances de Zelensky pour les victimes de la "Russie terroriste"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté ses condoléances à son homologue polonais Andrzej Duda au téléphone mardi après des informations selon lesquelles une attaque de missile russe présumée a fait deux morts en Pologne.

"Exprimé des condoléances pour la mort de citoyens polonais victimes de la terreur des missiles russes. Nous avons échangé les informations disponibles et sommes en train de clarifier tous les faits. L'Ukraine, la Pologne, toute l'Europe et le monde doivent être entièrement protégés de la Russie terroriste", a indiqué Volodymyr Zelensky dans un tweet en anglais.

0 h : la Pologne confirme qu'un "projectile de fabrication russe" a atteint son territoire

Le ministère polonais des Affaires étrangères a confirmé dans la nuit de mardi 15 à mercredi 16 novembre qu'un "projectile de fabrication russe" a atteint le territoire de ce pays de l'Otan, tuant deux personnes. "À 15 h 40 (14 h 40 GMT), dans le village de Przewodów (...), un projectile de fabrication russe est tombé, tuant deux citoyens de la République de Pologne", selon un communiqué de Lukasz Jasina, le porte-parole du ministère, signalant que l'ambassadeur russe a été convoqué pour "des explications détaillées".

Un peu plus tôt, Moscou avait rejeté les accusations occidentales. "Les déclarations de médias polonais et de responsables officiels sur une prétendue chute de missiles russes près de la localité de Przewodow relève de la provocation intentionnelle dans le but de créer une escalade de la situation", avait déclaré le ministère russe de la Défense sur son compte Telegram.

