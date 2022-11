En direct : Macron appelle la France et la Chine à "unir" leurs "forces" contre la guerre en Ukraine

Heure par Heure

Emmanuel Macron et Xi Jinping à Bali le 15 novembre 2022.

Lors d'un entretien bilatéral en marge du sommet du G20 à Bali, mardi, le président français Emmanuel Macron a appelé son homologue chinois Xi Jinping l'unité contre la guerre en Ukraine, soulignant que la "stabilité" dans le monde était aussi dans "l'intérêt" de la Chine. Suivez heure par heure les derniers développements du conflit.

Publicité Lire la suite

3 h 37 : l'Indonésie, hôte du G20, met en garde contre "une nouvelle Guerre froide"

Le président indonésien Joko Widodo a mis en garde mardi contre le risque d'une "nouvelle Guerre froide", en ouvrant le sommet du G20, dominé par l'invasion russe de l'Ukraine.

"Être responsable signifie aussi que nous devons mettre fin à la guerre", a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion sur l'île indonésienne de Bali. "Nous ne devons pas diviser le monde en plusieurs camps. Nous ne devons pas laisser le monde basculer dans une nouvelle Guerre froide", a-t-il ajouté, insistant: "Nous ne devons pas échouer".

3 h 01 : Macron appelle la France et la Chine à "unir" leurs "forces" contre la guerre en Ukraine

Le président français Emmanuel Macron a appelé mardi son homologue chinois Xi Jinping à "unir" leurs "forces" contre la guerre en Ukraine, soulignant que la "stabilité" dans le monde était aussi dans "l'intérêt" de la Chine.

Il convient "d'unir nos forces pour répondre (..) aux crises internationales comme la guerre lancée par la Russie en Ukraine", a lancé le chef de l'État français au début d'un entretien bilatéral en marge du sommet du G20. Il y va de "l'intérêt et de la Chine et de la France, c'est-à-dire une véritable stabilité", a-t-il ajouté.

1 h 50 : le communiqué du G20 montrera que "la plupart" des membres condamnent l'offensive russe en Ukraine, selon Washington

Le G20 va publier un communiqué dans lequel "la plupart" des membres du groupe condamnent fermement l'offensive russe en Ukraine, a indiqué un haut responsable américain mardi à Bali. "

Je pense que vous allez voir que la plupart des membres du G20 vont dire clairement qu'ils condamnent la guerre de la Russie en Ukraine, et qu'ils voient la Russie comme la cause principale des souffrances économiques et humanitaires immenses dans le monde", a-t-il indiqué à des journalistes sous couvert de l'anonymat.

1 h 24 : Londres va construire 5 frégates de guerre supplémentaires face à la "menace" russe

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé mardi la construction de cinq frégates de guerre supplémentaires "face à la menace russe croissante", selon un communiqué de Downing Street.

Cette annonce faite avant l'ouverture du sommet du G20 à Bali représente un contrat 4,2 milliards de livres (4,7 milliards d'euros) au groupe britannique BAE Systems par la Royal Navy.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne