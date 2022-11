En direct : les pays occidentaux critiquent la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU

Heure par Heure

Les pays occidentaux ont critiqué mercredi Moscou lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies organisée au lendemain de l'explosion qui a fait deux morts dans un village polonais proche de la frontière ukrainienne. Suivez les derniers développements du conflit en direct.

2 h 18 : une "chambre de torture" à Kherson

Le service de sécurité de l'Ukraine a annoncé mercredi soir la découverte d'une "autre chambre de torture des occupants russes" à Kherson. "Les Russes y ont gardé des patriotes locaux qui refusaient de coopérer avec l'ennemi dans des conditions inhumaines. Les habitants de Kherson ont été interrogés et brutalement torturés", a ajouté cette source.

Le ministre ukrainien des Affaires intérieures Denys Monastyrskyi a indiqué mercredi soir que 436 procédures avaient été ouvertes après la découverte dans cette région d'éléments pouvant être qualifiés de crimes de guerre, notamment onze sites d'emprisonnement dont "quatre" ayant des traces de salles de torture.

Jusqu'à présent, "63 corps" ont été retrouvés "mais les recherches ne font que commencer et beaucoup plus de sites de torture et de mises en terre seront découverts", a-t-il relevé, selon le site du gouvernement ukrainien.

1 h 45 : les pays occidentaux critiquent la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU

Les États-Unis et leurs alliés ont critiqué mercredi 16 novembre la Russie lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies organisée au lendemain de l'explosion qui a fait deux morts dans un village polonais proche de la frontière ukrainienne.

L'Otan et les autorités polonaises ont estimé que l'explosion était vraisemblablement due à un tir de missile de la défense aérienne ukrainienne, rien n'indiquant qu'il s'agissait d'une attaque délibérée.

"Cette tragédie ne se serait jamais produite si la Russie n'avait pas inutilement envahi l'Ukraine, et si elle n'avait pas récemment tiré des missiles sur les infrastructures ukrainiennes", a déclaré l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, devant le Conseil. "L'Ukraine a tous les droits de se défendre après ces bombardements", a-t-elle ajouté.

Les ambassadeurs polonais et britannique ont également estimé que l'invasion russe de l'Ukraine était à blâmer pour l'explosion en Pologne.

"Cela fait bien longtemps que nous avons cessé d'être surpris par vos tentatives, en toute circonstance et en dépit des faits ou du bon sens, de blâmer la Russie pour tout", a répondu l'ambassadeur russe auprès de l'ONU, Vassili Nebenzia.

Avec AFP et Reuters

