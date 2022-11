reportage

À Kherson, Ukrainiens et Russes s'accusent mutuellement de crimes de guerre

02:35 À Kherson, Ukrainiens et Russes s'accusent mutuellement de crimes de guerre © Capture d'écran France 24

Texte par : Taline OUNDJIAN | Wassim DALY | Luke SHRAGO 1 mn

Libérée depuis une semaine, la ville de Kherson tente de se remettre sur pied peu à peu. Outre la reconstruction des infrastructures et l'acheminement de l'aide humanitaire, une mission d'importance est également en cours : documenter et monter des dossiers sur la brutalité et les crimes de guerre présumés que les Russes sont accusés, par les résidents, d'avoir commis pendant l'occupation. Reportage de Taline Oundjian, Wassim Daly et Luke Shrago.