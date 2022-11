Accord sur le projet d'avion de combat européen : l'Élysée salue "un grand pas en avant"

Maquette du futur avion de combat européen, présentée à Paris, le 20 février 2020. © Charles Platiau, Reuters

Texte par : FRANCE 24

La France, l'Allemagne et l'Espagne sont parvenus à un accord pour le lancement de la prochaine phase de développement du futur avion de combat SCAF (système de combat aérien du futur), le plus grand projet européen de défense au coût estimé à plus de 100 milliards d'euros, a fait savoir Berlin vendredi.