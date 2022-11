En direct : Emmanuel Macron appelle l'Apec à se mobiliser contre la guerre en Ukraine

Heure par Heure

Un responsable ukrainien a diffusé, jeudi, une vidéo montrant ce qu'il a décrit comme une "chambre de torture" utilisée par l'armée russe lorsqu'elle occupait la région de Kherson. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure.

5 h 47 : Emmanuel Macron interpelle l'Apec sur l'Ukraine

Le président français a appelé, vendredi, les pays d'Asie-Pacifique à se joindre au "consensus croissant" contre la guerre en Ukraine, en soulignant que cette guerre était aussi "leur problème".

"La priorité numéro un de la France est de contribuer à la paix en Ukraine et d'essayer d'avoir une dynamique mondiale pour mettre la pression sur la Russie", a-t-il lancé au sommet des dirigeants économiques de l'Apec. Il compte "travailler très étroitement avec la Chine, l'Inde, toute la région, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine, pour créer un consensus croissant.

4 h 46 : les oeuvres de Banksy en Ukraine immortalisées

L'artiste britannique Banksy a posté sur Instagram une vidéo d'une minute trente montrant notamment plusieurs oeuvres au pochoir réalisées en Ukraine, avec des habitants qui s'expriment et également un message en incrustation à l'écran : "En solidarité avec le peuple d'Ukraine". Il avait déjà publié des images dans la nuit de vendredi à samedi d'un pochoir sur un bâtiment bombardé de Borodianka, près de Kiev, confirmant ainsi en être l'auteur.

2 h 01 : un responsable ukrainien diffuse une vidéo montrant une "chambre de torture"

Le commissaire aux droits de l'Homme du Parlement ukrainien, Dmytro Loubynets, a diffusé jeudi une vidéo montrant ce qu'il a décrit comme étant une chambre de torture utilisée par les forces russes lorsqu'elles occupaient la région de Kherson.

Dmytro Loubynets a publié la vidéo sur les réseaux sociaux après que le ministre ukrainien de l'Intérieur a annoncé que des enquêteurs avaient découvert 63 corps montrant des traces de torture.

La Russie affirme que ses soldats ne ciblent pas les populations civiles et ne commettent aucune atrocité.

Dans la vidéo, un homme d'âge moyen affirme avoir été détenu pendant 24 heures dans l'une des pièces. Il indique avoir été attaché sur une chaise et avoir reçu des chocs électriques "jusqu'à en perdre conscience". "Ils posaient les questions qu'ils voulaient et obtenaient les réponses qu'ils voulaient", a-t-il dit. "L'un après l'autre. Ils préparaient une série de questions et écrivaient tout ce qu'ils voulaient."

Selon Dmytro Loubynets, les lieux n'étaient pas conçus pour accueillir un grand nombre de personnes. Le commissaire aux droits de l'Homme du Parlement ukrainien a dit que jusqu'à 25 personnes étaient retenues en même temps dans une pièce exiguë. "Vous voyez que les personnes détenues ici n'avaient pas le droit de se rendre aux toilettes", explique-t-il dans la vidéo diffusée sur Telegram et Facebook.

Avec AFP et Reuters

