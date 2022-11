En direct : plus d'une centaine d'Ukrainiens disparus à Kherson lors de l'occupation russe, selon une étude

HEURE PAR HEURE

Une étude de l'université américaine Yale publiée vendredi révèle que plus d'une centaine d'Ukrainiens ont été détenus puis ont disparu à Kherson, ville du sud de l'Ukraine, lors de l'occupation russe, dans ce qui apparaît comme une campagne planifiée. Suivez heure par heure les derniers développements de l'actualité en Ukraine.

Publicité Lire la suite

06 h 35 : À l'APEC, "La plupart des membres condamnent la guerre en Ukraine"

Les dirigeants de la région Asie-Pacifique ont ajouté leur voix à la pression internationale exercée sur la Russie après son invasion de l'Ukraine, en indiquant dans le communiqué final du sommet de l'APEC que "la plupart" d'entre eux condamnaient cette guerre.

"La plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine et ont souligné qu'elle causait d'immenses souffrances humaines et exacerbait les fragilités existantes dans l'économie mondiale", ont déclaré les 21 dirigeants du forum de coopération économique Asie-Pacifique, dont la Russie et la Chine, reprenant les mêmes termes que la déclaration finale du G20 il y a quelques jours.

01 h 55 : plus d'une centaine d'Ukrainiens disparus à Kherson lors de l'occupation russe, selon une étude américaine

Plus d'une centaine d'Ukrainiens ont été détenus puis ont disparu à Kherson, ville du sud de l'Ukraine, lors de l'occupation russe, dans ce qui apparaît comme une campagne planifiée, selon une étude de l'université américaine Yale publiée vendredi.

Le Conflict Observatory, un groupe de recherche du département de santé publique de l'université Yale dont le travail est soutenu par le département d'État américain, a recensé 226 détentions extrajudiciaires et disparitions forcées à Kherson.

01 h 15 : Zelensky écarte l'idée d'une "courte trêve" avec la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a écarté l'idée d'une "courte trêve" avec la Russie, arguant qu'elle ne ferait qu'empirer les choses.

"La Russie recherche désormais une courte trêve, un répit pour reprendre des forces. On pourrait y voir la fin de la guerre, mais un tel répit ne fera qu'empirer la situation", a affirmé le dirigeant ukrainien lors de remarques diffusées au forum international sur la sécurité d'Halifax, au Canada.

"Une paix vraiment réelle, durable et honnête ne peut venir que de la destruction complète de l'agression russe", a-t-il ajouté.

00 h 03 : la moitié des infrastructures énergétiques détruites, Kiev demande l'aide de l'UE

L'Ukraine a réclamé vendredi à l'Union européenne un "soutien supplémentaire" pour passer l'hiver alors que près de la moitié de ses infrastructures énergétiques ont été mises "hors d'état de fonctionner" par les frappes russes massives qui les ont visées depuis début octobre.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dans le même temps annoncé que l'UE et ses partenaires envisageaient d'adopter de nouvelles sanctions contre l'Iran, accusé d'avoir fourni à la Russie des drones kamikazes utilisés au côté des missiles dans ces frappes.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne