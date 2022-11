En direct : la vice-Première ministre ukrainienne appelle à évacuer Kherson

Heure par Heure

La vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk a appelé les habitants de Kherson à "évacuer pour l'hiver vers des régions plus sûres du pays", particulièrement les femmes, enfants et personnes âgées. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure.

4 h 26 : appel à évacuer Kherson

La vice-Première ministre et ministre chargée de la réintégration des territoires temporairement occupés en Ukraine, Iryna Verechtchouk, a appelé les habitants de Kherson à "évacuer pour l'hiver vers des régions plus sûres du pays", particulièrement les femmes, enfants et personnes âgées.

Avec AFP et Reuters

