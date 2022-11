Heure par heure

En direct : en Ukraine, la course pour rétablir l'électricité dans les villes privées de courant

00:56 Les secours constatent les dégâts causés par une frappe russe sur Kiev, le 23 novembre 2022. © Valentyn Ogirenko, Reuters

4 mn

Plus des deux tiers de la capitale ukrainienne étaient privés d'électricité jeudi matin et une grande partie des habitants n'avaient pas d'eau courante, au lendemain de frappes russes qui ont provoqué les plus grandes pannes de Kiev en neuf mois de guerre. Trois centrales nucléaires ukrainiennes sous contrôle de Kiev ont cependant pu être reconnectées au réseau électrique. Suivez en direct les derniers développements de la guerre en Ukraine.