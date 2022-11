L'Ukraine accuse la Russie d'agir comme Staline dans les années 1930

Le fil du 26 novembre

Les Premiers ministres de la Pologne, de la Lituanie et de la Belgique ont fait le déplacement à Kiev à l'occasion du 90ème anniversaire de l'Holodomor, la famine orchestrée par le régime stalinien pendant l'hiver 1932-1933 en Ukraine, tandis que des millions de foyers restent affectés par des coupures de courant dans tout le pays en raison des frappes de Moscou. Voici le fil du 26 novembre.

21 h 32 : les bombardements russes ont fait au moins 32 morts à Kherson depuis sa libération

Au moins 32 personnes ont été tuées dans des bombardements russes sur la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, depuis le retrait des forces pro-Moscou il y a deux semaines, a déclaré samedi le chef de la police locale.

"Les bombardements russes quotidiens détruisent la ville et tuent des habitants pacifiques. Au total, la Russie a tué 32 civils dans la région de Kherson depuis la désoccupation", a déclaré le chef de la police nationale, Ihor Klymenko, sur une publication Facebook.

15 h 10: Kiev accuse la Russie d'agir comme lors de la famine de 1932

À l'occasion de la journée du souvenir de l'Holodomor, l'Ukraine a accusé la Russie de recourir aux mêmes tactiques "génocidaires" que celles de Joseph Staline lors de cette famine qui a fait des millions de morts durant l'hiver 1932-1933, à la suite des réquisitions imposées par le dirigeant soviétique.

Cette journée intervient cette année alors que le pays est confronté à des températures hivernales et à de vastes pannes d'électricité dues aux bombardements russes sur ses infrastructures énergétiques. "Jadis ils ont essayé de nous détruire par la faim, maintenant par l'obscurité et le froid", a écrit le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, sur la messagerie Telegram. "On ne peut pas nous briser."

13 h 50 : neuf soldats russes libérés dans un échange de prisonniers avec Kiev

Neuf soldats russes ont été libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers avec Kiev, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

"À la suite d'un processus de négociation, neuf soldats russes qui se trouvaient dans une situation de danger de mort en captivité ont été libérés des territoires contrôlés par Kiev", assure le ministère.

11 h 38 : l'électricité rétablie à Kherson, selon la présidence ukrainienne

L'électricité a été rétablie à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, à la suite de sa libération après des mois d'occupation russe, a déclaré un responsable de la présidence ukrainienne.

"D'abord nous fournissons de l'électricité aux infrastructures essentielles de la ville et immédiatement après aux particuliers", a écrit Kirilo Timochenko, directeur adjoint de cabinet du président Volodymyr Zelensky, sur la messagerie Telegram.

L'électricité, le chauffage et l'eau courante étaient coupés à Kherson lorsque les forces ukrainiennes ont repris la ville le 11 novembre.

L'armée russe s'est emparée de Kherson peu après le début de son invasion de l'Ukraine, le 24 février, et cette ville était la seule capitale régionale qu'elle était parvenue à contrôler.

10 h 38 : la Russie utiliserait d’anciens missiles de croisière nucléaires contre l'Ukraine, selon le Royaume-Uni

Le ministère de la défense britannique rapporte que la Russie a probablement recours en Ukraine à d’anciens missiles de croisière débarrassés de leurs ogives nucléaires, dans son point quotidien sur la guerre publié sur Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/htZ2ZsfvmF



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RZ6by8tN5p — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 26, 2022

Des images open source montreraient ainsi l’épave d’un missile de croisière tiré sur l’Ukraine conçu dans les années 1980 comme un système d'acheminement d'armes nucléaires, selon les services de renseignement britanniques. "Cette improvisation met en évidence le niveau d’épuisement du stock russe de missiles à longue portée", assurent les experts britanniques qui soulignent la faible précision de ce type de projectiles.

10 h 06 : la Russie "va payer" pour la famine orchestrée par le régime stalinien en Ukraine dans les années 1930

Le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriy Yermak, a déclaré que la Russie "allait payer" pour la famine orchestrée par le régime stalinien pendant l'hiver 1932-1933 appelée "l'Holodomor", ainsi que pour la guerre qu'elle mène actuellement en Ukraine.

"Les Russes vont payer pour toutes les victimes de l'Holodomor et répondre des crimes qu'ils commettent aujourd'hui", a écrit Andriy Yermak sur Telegram, en ce jour de commémoration en Ukraine du plus grand crime de masse de l'ère soviétique.

Plusieurs dirigeants européens ont fait le déplacement à Kiev à l'occasion de ce 90e anniversaire de l'Holodomor. Selon les médias de Pologne et de Lituanie, les Premiers ministres de ces deux pays proches soutiens de Kiev, Mateusz Morawiecki et Ingrida Simonyte, sont de passage pour des entretiens qui devraient notamment porter sur une possible nouvelle vague d'immigration d'Ukrainiens en Europe cet hiver. Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, est lui aussi en visite dans la capitale, sa première depuis le début de l'invasion russe.

Le Parlement allemand a pris la décision, vendredi, de définir comme "génocide" l'Holodomor, qui a provoqué la mort d'environ 3,5 millions d'Ukrainiens sur fond de collectivisation des terres. La Russie rejette cette classification, arguant que cette grande famine n'a pas seulement fait des victimes ukrainiennes, mais aussi russes, kazakhes, et parmi d'autres peuples.

8 h 30 : six millions de foyers ukrainiens affectés par des coupures d'électricité

Plus de six millions de foyers en Ukraine étaient affectés par des coupures d'électricité vendredi, deux jours après des frappes massives russes contre ce pays, selon Volodymyr Zelensky. "Ce soir, des coupures se poursuivent dans la plupart des régions et à Kiev", a ajouté le chef de l'État dans son adresse quotidienne.

01:27

Kiev - avec quelque 600 000 foyers privés d'électricité dans la soirée - et sa région, ainsi que les provinces d'Odessa (sud), de Lviv, de Vinnytsia (ouest) et de Dnipropetrovsk (Centre-Est), sont les plus touchées par les coupures, a-t-il ajouté, appelant les Ukrainiens à économiser l'électricité dans les zones où le courant a été rétabli.

"Nous devons endurer cet hiver - un hiver dont tout le monde se souviendra", a-t-il souligné sur Facebook.

Il avait visité plus tôt dans la journée Vychgorod, ville au nord de Kiev où les frappes ont fait six morts et des dizaines de blessés mercredi.

Les ingénieurs continuaient à réparer les dégâts à travers le pays.

Dans la capitale, "un tiers des logements de Kiev ont déjà du chauffage, les spécialistes continuent de le rétablir. La moitié des usagers sont toujours privés d'électricité", a dit son maire, Vitali Klitschko. "Au cours de la journée, les compagnies d'énergie prévoient de raccorder l'électricité pour tous les usagers en alternance", a-t-il assuré, à un moment où les températures avoisinaient zéro degré et où la pluie était de la partie.

8 h : 15 morts dans un bombardement russe à Kherson

Quinze civils ont été tués, vendredi, par un bombardement russe sur Kherson, dans le sud de l'Ukraine, deux semaines après le retrait contraint des troupes russes de cette ville stratégique.

"15 habitants de la ville ont été tués et 35 blessés, dont un enfant", a affirmé Galyna Lugova, une responsable de l'administration militaire de la ville, sur les réseaux sociaux. Elle a précisé que plusieurs "maisons privées et des immeubles de grande hauteur" avaient été endommagés.

"Les envahisseurs russes ont ouvert le feu sur un quartier d'habitations à l'aide de lance-roquettes multiples. Un grand immeuble a pris feu", avait précisé un peu plus tôt dans la journée Iaroslav Ianouchevitch, gouverneur de la région de Kherson. "En raison des bombardements russes constants, nous évacuons les patients des hôpitaux de Kherson".

02:35 Un soldat ukrainien marche au milieu des décombres de l'aéroport de Kherson, le 20 novembre 2022. © Bulent Kilic, AFP

Le retrait russe de Kherson, dont Moscou espérait faire sa base dans le sud de l'Ukraine occupé, a rebattu les cartes dans cette guerre qui dure depuis neuf mois. La ville est stratégiquement située pour relier la péninsule de Crimée, annexée par la Russie depuis 2014, et le port ukrainien d'Odessa à l'ouest.

(Avec Reuters et AFP)

