En direct : Moscou affirme que la Russie n'a pas l'intention de quitter la centrale de Zaporijjia

L'un des six réacteurs nucléaires de la centrale de Zaporijjia, dans la ville ukrainienne de Enerhodar, le 4 août 2022.

Le porte-parole du Kremlin a affirmé lundi que la Russie n'avait pas l'intention de quitter la centrale nucléaire de Zaporijjia, contrairement à ce qui avait été déclaré la veille par les Ukrainiens. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine, ce lundi 28 novembre, heure par heure.

10 h 51 : l'Ukraine dit s'attendre à de nouvelles attaques russes cette semaine

Les responsables ukrainiens ont dit s'attendre à une nouvelle vague de bombardements russes cette semaine, les précédentes salves ayant visé des infrastructures critiques et provoqué des coupures massives d'eau et d'électricité, notamment dans la capitale Kiev.

"Il est fort probable que le début de la semaine soit marqué par une telle attaque", a déclaré lundi la porte-parole du commandement Sud de l'armée ukrainienne, Natalia Humeniuk, soulignant qu'un navire russe porteur de missiles était apparu en mer Noire.

"C'est un porte-missiles de surface qui embarque huit missiles de type Kalibr. Cela indique que des préparatifs sont en cours", a-t-elle ajouté à la télévision ukrainienne.

Selon la marine ukrainienne, 11 navires de combat russes dont ce porte-missiles se trouvent actuellement en mer Noire, au large de l'Ukraine, ainsi que plusieurs autres en mer d'Azov et en mer Méditerranée, pour un total de 76 ogives pouvant être tirées.

À Kherson, des habitants retrouvent leurs maisons complètement détruites.

10 h 35 : la Russie n'a pas l'intention de quitter la centrale nucléaire de Zaporijjia

Le porte-parole du Kremlin a démenti les rumeurs affirmant que la Russie préparait son départ de la centrale nucléaire de Zaporijjia, contredisant les affirmations faites la veille par le président d'Energoatom, la compagnie nationale de production d'énergie nucléaire d'Ukraine.

"Pas besoin de chercher des signes (de préparatifs de retrait-NDLR) quand il n'y en a aucun et qu'il ne peut y en avoir aucun", a dit Dmitri Peskov lors d'une conférencetéléphonique avec des journalistes.

07 h 42 : l'Ukraine repousse la Russie dans certaines zones du Donetsk

Les forces ukrainiennes ont repoussé les attaques russes dans plusieurs zones du Donestk, dont Bakhmut et Avdiivka, a affirmé l'état-major ukrainien. Les Ukrainiens ont détruit samedi six unités militaires et trente soldats ont été blessés près de la ville occupée d'Enerhodar, où vivent de nombreux travailleurs de la centrale de Zaporijjia, toujours sous contrôle russe, a-t-il ajouté.

06 h 45 : les discussions se poursuivent pour libérer Brittney Griner et l'ex marine Paul Whelan

Selon l'agence de presse russe RIA Novosti, citant les propos d'Elizabeth Rood, chargée d'affaires à l'ambassade américaine de Moscou, les États-Unis et la Russie continuent à échanger, par des canaux spéciaux, sur la libération de la star de basketball Britnney Griner et celle de l'ancien marine Paul Whelan, détenus en Russie.

Avec Reuters et AFP

