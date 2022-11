En direct : la fourniture en électricité toujours perturbée à Kiev, où l'hiver est arrivé

HEURE PAR HEURE

Alors que la Russie s'est engagée dans une campagne de frappes de missiles massives visant l'infrastructure énergétique à travers l'Ukraine, la fourniture en électricité reste perturbée à Kiev, où la température s'approche de zéro degré. Suivez le fil heure par heure de la journée du mardi 29 novembre.

11 h 28 : l'Otan réunie à Bucarest pour aider l'Ukraine face à l'hiver

"L'Otan continuera de se tenir au côté de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Nous ne reculerons pas", a déclaré Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Alliance, avant une réunion à Bucarest des ministres des Affaires étrangères de l'organisation consacrée à la fourniture à Kiev de matériel militaire et d'équipements non létaux tels que du carburant, des fournitures médicales, des équipements pour l'hiver ou des brouilleurs de drones.

Jens Stoltenberg a également estimé que le seul moyen pour l'Ukraine de négocier en bonne position avec Moscou était d'enregistrer des progrès sur le champ de bataille.

Des propos auxquels plusieurs ministres de l'Alliance, rejoints par leurs homologues de Suède et de Finlande, deux pays candidats à l'adhésion, ont fait écho.

"Les prochains mois seront un grand test pour nous tous. Pour l'Ukraine, c'est une question existentielle, pour nous, une question morale. Nous devons continuer à aider l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire", a déclaré le chef de la diplomatie slovaque, Rastislav Kacer.

10 h 16 : la fourniture en électricité est toujours perturbée dans la région de Kiev alors que la température baisse

À la suite des frappes russes, la fourniture en électricité est irrégulière et non équitable dans la région de Kiev, où la température baisse, rapporte Gulliver Cragg, correspondant de France 24 à Kiev. Certains foyers ont ainsi de l'électricité en permanence et d'autres pas du tout, signe que le pays peine à rétablir le réseau. Les autorités ont déployé des tentes "d'invincibilité" chauffées pour les habitants privés d'électricité.

04 h 00 : la compagnie de gaz ukrainienne Naftogaz demande l'aide de l'agence américaine de développement

Naftogaz a demandé à l'USAID, l'agence du gouvernement américain pour le développement international, de lui fournir du gaz naturel pour le chauffage, a déclaré le directeur de l'entreprise, Oleksiy Chernyshov.

Depuis le début du mois d'octobre, la Russie effectue des bombardements massifs sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, chacun ayant un impact plus important que le précédent à mesure que les dommages s'accumulent et qu'un hiver glacial s'installe.

0 h 57 : Washington va débloquer une aide d'urgence sur l'infrastructure énergétique en Ukraine

Les États-Unis devraient annoncer, mardi, une aide financière "substantielle" à l'Ukraine pour l'aider à faire face aux dommages causés par la Russie sur ses infrastructures énergétiques, en marge d'une réunion de l'OTAN en Roumanie, ont indiqué lundi des hauts responsables américains.

Un haut responsable, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a rappelé que l'administration Biden avait budgété 1,1 milliard de dollars pour l'énergie en Ukraine et en Moldavie.

Avec Reuters et AFP

