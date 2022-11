En direct : la France annonce l'envoi de générateurs électriques à l'Ukraine

HEURE PAR HEURE

L'Ukraine a appelé mardi les pays membres de l'Otan réunis à Bucarest à accélérer la livraison d'armes et d'équipements électriques afin d'aider le pays meurtri par plus de neuf mois de guerre à faire face aux dommages causés à son infrastructure énergétique par les bombardements russes. La France, de son côté, a annoncé l'envoi de 100 générateurs électriques. Suivez le fil heure par heure de la journée du mercredi 30 novembre.

Publicité Lire la suite

6 h 50 : la France annonce l'envoi de générateurs électriques à l'Ukraine

L'UE a demandé d'actionner le mécanisme de protection civile pour livrer quelque 500 générateurs à l'Ukraine ainsi que 2 000 tentes adaptées aux conditions hivernales, fruit d'une coopération entre 17 États membres.

La France a contribué de son côté via 100 générateurs arrivés au hub européen de Suceava, en Roumanie, qui seront remis prochainement à l'Ukraine, a-t-on indiqué de source française. L'Allemagne a elle aussi annoncé la fourniture prochaine de "plus de 350 générateurs" à Kiev.

04 h 26 : "l'Ukraine appelle les pays de l'Otan à accélérer l'envoi d'aide

"La dernière fois, j'avais dit trois mots : des armes, des armes, des armes. Cette fois, j'ai trois autres mots : plus vite, plus vite et plus vite", a lancé mardi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, peu avant une rencontre avec le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg. Quels sont les besoins ukrainiens les plus pressants ? Des générateurs et des missiles Patriot de défense aérienne, a-t-il martelé.

Une réunion du G7 élargi, tenue sous présidence allemande en marge de l’Otan, a pour sa part plaidé la mobilisation face à la crise énergétique provoquée par la guerre.

01 h 12 : les Russes s'acharnent sur le Donbass, selon Zelensky

Dans son allocution quotidienne, mardi soir, le président ukrainien a déclaré que la situation sur le front était "difficile", l'armée russe essayant, selon lui, de progresser dans le Donbass et dans la région de Kharkiv dans l'est de l'Ukraine.

"Malgré des pertes extrêmement importantes, les occupants essaient toujours d'avancer sur la région de Donetsk, de s'implanter dans la région de Louhansk, de pénétrer dans la région de Kharkiv. Ils préparent quelque chose dans le sud", a indiqué Volodymyr Zelensky.

Avec Reuters et AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne