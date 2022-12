Ciblée par une série de courriers piégés, l'Espagne renforce ses mesures de sécurité

Après la découverte de plusieurs courriers piégés, adressés notamment au Premier ministre Pedro Sanchez et à l'ambassade d'Ukraine, le ministère espagnol de l’Intérieur a annoncé jeudi le renforcement des mesures de sécurité dans les administrations publiques et autour des ambassades.

Plusieurs lettres piégées "similaires" à celle ayant explosé mercredi 30 novembre à l'ambassade d'Ukraine ont été interceptées en Espagne. Deux d’entre elles étaient adressées au Premier ministre et à sa ministre de la Défense, ont révélé, jeudi 1er décembre, les autorités, qui ont renforcé les mesures de sécurité dans les administrations publiques et les ambassades.

D'après le ministère de l’Intérieur, une enveloppe contenant "des produits pyrotechniques", adressée au Premier ministre Pedro Sanchez, a été réceptionnée le 24 novembre, avant d'être désamorcée par les équipes de sécurité.

Ce pli piégé était "similaire" à ceux reçus mercredi par l'ambassade d'Ukraine à Madrid et par un fabricant d'armes à Saragosse, ainsi qu'à l'engin explosif trouvé dans une lettre adressée à une base de l'armée de l'air près de la capitale espagnole, a indiqué le ministère.

Un cinquième dispositif explosif a été reçu jeudi matin au ministère de la Défense et a été désamorcé par des policiers spécialisés, a précisé le service de presse du ministère à Reuters.

Enquête ouverte pour "terrorisme"

Le vice-ministre de l'Intérieur, Rafael Perez, a déclaré à la presse que le pli piégé était adressé à la ministre de la Défense, Margarita Robles.

Il a ajouté que les premiers éléments de l'enquête suggèrent que les différents envois piégés avaient été expédiés depuis le territoire espagnol.

Selon une source proche de l'enquête, les enveloppes contenaient de la poudre à canon avec un mécanisme d'allumage électrique destiné à faire brûler la poudre plutôt que de la faire exploser.

Cette source a ajouté qu'il a été demandé à la Poste espagnole de participer à un filtrage préalable de tous les paquets similaires.

La Haute cour d'Espagne, spécialisée dans les affaires de terrorisme, a ouvert une enquête pour des faits présumés de "terrorisme".

Blessures aux mains et commotion cérébrale

Le courrier piégé découvert mercredi à l'ambassade d'Ukraine a légèrement blessé un membre de la sécurité.

Selon l'ambassadeur d'Ukraine en Espagne, Sergi Pohoreltsev, le courrier en question lui était personnellement adressé et avait été remis au commandant de l'ambassade.

"Le paquet contenait une boîte, ce qui a éveillé les soupçons du commandant, qui a décidé de la sortir, sans que personne ne se trouve à proximité, et de l'ouvrir", a déclaré l'ambassadeur au site d'information European Pravda.

"Après avoir ouvert la boîte et avoir ensuite entendu un clic, il l'a jetée et a alors entendu l'explosion (...). Bien qu'il ne tenait pas la boîte au moment de l'explosion, le commandant a été blessé aux mains et a subi une commotion cérébrale."

L'incident a poussé Kiev à demander un renforcement des mesures de sécurité dans toutes ses ambassades dans le monde.

Une entreprise d’armement visée

La police a également confirmé la découverte d'un colis piégé chez le fabricant d'armes Instalaza à Saragosse, dans le nord-est de l'Espagne.

Cette entreprise a notamment fabriqué des lance-grenades envoyés à l'Ukraine par le gouvernement espagnol peu après le début de l'invasion russe en Ukraine en février.

Les forces de sécurité espagnoles ont également découvert un troisième engin explosif présumé dissimulé dans une enveloppe adressée à une base de l'armée de l'air située près de Madrid, a fait savoir jeudi le ministère de la Défense.

Avec Reuters et AFP

