En direct : l'ONU lance un appel record pour l'aide humanitaire, en grande partie pour l'Ukraine

HEURE PAR HEURE

Les Nations unies et leurs partenaires ont lancé un appel aux dons de 49,3 milliards d'euros pour l'année 2023 alors que des dizaines de millions de personnes supplémentaires devraient avoir besoin d'accéder à l'aide humanitaire, notamment en raison de la guerre en Ukraine. Suivez heure par heure les derniers développements de la situation sur notre live.

8 h 20 : la ville de Bahkmout est le siège d'intenses combats

La ville de Bahkmout est le théâtre de violents combats où les forces russes maintiennent la pression sans parvenir à prendre l'avantage face à des soldats ukrainiens qui résistent.

6 h 01 : l'ONU lance un appel record pour l'aide humanitaire, dopé par l'Ukraine

L'ONU a lancé un appel de fonds record pour 2023 face aux besoins humanitaires qui s'envolent, portés par le conflit en Ukraine et les effets du changement climatique, tels que les risques de famine en Afrique.

Les agences humanitaires des Nations unies nécessiteront 51,5 milliards de dollars US (49,6 milliards d'euros) l'an prochain, des besoins en hausse de 25 %. Ces fonds leur permettront de financer leurs programmes pour venir en aide à 230 millions de personnes parmi les plus vulnérables dans 68 pays.

1 h 12 : l'Assemblée condamne le "crime d'agression" de la Russie

L'Assemblée nationale a affirmé son "soutien le plus total" à Kiev et condamné "le crime d'agression" de la Russie envers l'Ukraine, dans une résolution adoptée à une forte majorité.

Déposé par les groupes de la majorité présidentielle, à l'initiative de Pieyre-Alexandre Anglade (Renaissance), le texte appelle à "une zone de protection autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia", la plus grande d'Europe, et affirme le "soutien le plus total" de l'Assemblée "à l'Ukraine, son peuple, sa souveraineté et son intégrité territoriale".

