En direct : 16 morts dans un accident de la route impliquant un camion de l'armée russe

La ville de Bakhmout, théâtre de violents combats entre forces russes et armée ukrainienne, est presque entièrement détruite, le 4 décembre 2022. © Yvhen Titov, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Un camion de l'armée russe et un mini-bus civil sont entrés en collision faisant 16 morts dans l'est de l'Ukraine. Hier, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est rendu dans le Donbass, à une quarantaine de kilomètres de Bakhmout, le point le plus disputé sur la carte des opérations militaires en Ukraine. Suivez en direct les derniers développements du conflit.